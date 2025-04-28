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Emekliye seyyanen zam haberi, 'Son derece önemli, formül gelecek'' AK Parti için kötü senaryo 'Bunu yapmazsa yüzde 25'in altına düşer'

Emekliler Temmuz ayında yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyor. Ocak ayında seyyanen zam ve refah payı alamayan emekliler zam oranlarından çok memnun kalmamışlardı. Ekonomi programının doğru işleyişi için sıkı para politikası adım adım uygulanırken Temmuz zammında emekliler yüzlerinin gülmesini istiyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli aylıkları için kritik açıklamalarda bulundu. Erdursun, Temmuz zammına göre AK Parti oy oranının anketlerde yüzde 25'lere kadar düşebileceğinin uyarısını verdi.

Emekliye seyyanen zam haberi, 'Son derece önemli, formül gelecek'' AK Parti için kötü senaryo 'Bunu yapmazsa yüzde 25'in altına düşer'
Ezgi Sivritepe

Emekliler Temmuz ayında yüzde kaç zam alacak? Milyonlarca emekli Temmuz ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarının enflasyon farkının belli olmasının ardından gözler Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranlarına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,06 oranında zam hakeden emekliler Temmuz zammı için beklemeye devam ediyor.

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EMEKLİ OCAK AYINDA NE KADAR ZAM ALMIŞTI?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam almış, memur emeklilerinin ise yüzde 11,54 oranında aylıkları artmıştı. Seyyanen zam veya refah payı bekleyen emekliler Ocak ayında büyük bir hüsrana uğramış ve bu oranlar dışında maaşlarında yeni bir güncelleme görmemişti.

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Gözlerini Temmuz ayına çeviren emekliler 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından 2025'in ikinci yarısında ne kadar zam alacaklarını merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun YouTube kanalındaki yayınında maaş zammını bekleyen emekliler için konuştu.

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ZAM İÇİN KULİS BİLGİSİ!

Yayında, anketlerde AK Parti'nin oylarının düştüğünü ifade ederek konuyu emeklinin zammına getiren Şebnem Arda Boğa, anket sonuçlarını işaret edip emeklinin zammı için, "Son derece önemli, emekliye zam formülü gelecek. AK Parti'den gelen kulis bilgileri doğrultusunda" sözlerini kullandı ve Erdursun emeklinin zammı için açıklamalarda bulundu.

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"YÜZDE 25'İN ALTINA DÜŞER"

Erdursun, 3 Temmuz'da enflasyonun açıklanmasının ardından hükümetin ne yapacağını merak ettiğini ifade etti ve, "Enflasyon farkını sadece verip, 'bunun dışında yapacak bir şey yok' derlerse seyyanen, refah payı veya intibak gibi bir düzenleme yapmazsa; Temmuz ayının sonunda bir anket yapılırsa AK Parti'nin oyu yüzde 25'in altına düşer" şeklinde konuştu.

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Erdursun, Temmuz ayına kadar anketlerin AK Parti'nin istediği gibi gelmediği durumda emeklinin seyyanen zam alabileceğini kaydererek sistem için reform yapılması gerektiğinin altını çizdi.

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Önümüzde uzun zamanların olduğunu hatırlatan Erdursun, " 'Seçime kadar idare ederler seçim öncesinde de küçük bir artış yaparız yine iktidar oluruz' diye düşünürlerse bence hata yaparlar" dedi.

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EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3-4 civarında beklediğini kaydeden Erdursun, "Enflasyon farkını yüzde 15-16 civarında bekliyordum ama hem Türkiye'de hem de dünyada yaşananlardan dolayı SSK ve Bağ-Kur emeklisi için hem de memur emeklisinin aylıklarına birkaç puan fazla zam yansıyabilir ama yeterli değil" deyip sözlerini noktaladı.

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Dünya Gazetesi'ndeki yazısında ise 6 aylık enflasyon farkının yüzde 20'lere ulaşabileceğini ifade etmiş ve en düşük emekli aylığının 14 bin 469 TL’den 17 bin 250TL-17 bin 500TL ara­sında olabileceğinin altını çizmişti.

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