Emekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladı: ‘67 teklif var’ dedi: ‘7000 lira mümkün değil’

SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı (4a-4b-4c) kapsamındaki tüm emekliler yüzde 49,25 emekli maaşı zammı aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyesi ise her iki bayram için yüzde 50 artış ile 3’er bin liradan 6 bin lira olarak belirlendi. Ancak zam yetersiz kalınca seçim öncesinde milyonlar arasında yeni bir ek zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda kulislere de önemli bilgiler yansıdı. Onlardan biri de emekliye seyyanen zam konusu…

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ‘ANKET’ DETAYI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Ankara kulislerine yansıyan tüm detayları açıkladı. İsa Karakaş emeklilerle ile ilgili partilerden gelen 67 değişik teklifin olduğunu söyleyerek, “Emeklilik ikramiyesi en düşük emekli maaşına endekslensin diyenler var. Bir de asgari ücrete endekslensin denilen var. Yani kimisi demiş ki 10.000 TL olsun kimisi de demiş ki, emekli ikramiyesi 17.000 TL olsun” bilgisini paylaştı.

Emekli bayram ikramiyeleri Meclis’ten geçti ancak orada zam beklentisi devam ediyor. İsa Karakaş konuya ilişkin, “Anket durumlarına göre aniden bir seyyanen zam gelirse bu konuda da şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE DÜZENLEME

Karakaş, birçok kişinin en düşük emekli maaşı aldığını anımsatarak, “Orada da şöyle bir haksızlık da yapılmaması gerekiyor. Şimdi daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenlerin de hakkını korunması lazım. Mesela bir çalışan 3.600 gün prim ödüyor. Daha kısa süre çalışmış ancak onun maaşı daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenine eşitlenmiş gibi oluyor. Aradaki makas daralıyor sürekli. Bu makas zaten daraldığı zaman.

Kişinin maaşından her ay kesilen kimisinin her ay 10.000 TL kesiliyor. Kimisinin 15.000 TL kesiliyor, kimisi sadece 3.000 TL kesiyor. 3.000 TL kesilenle 20.000 TL kesilenle 30 yıl boyunca kesilenle 10 yıl boyunca kesilenle aynı noktaya koyduğun zaman o zaman sosyal güvenlik sistemini iflas demek” şeklinde yorumda bulundu.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR OLUR?

“En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelmesi demek. 7.000 liralık seyyanen zam bu mümkün değil. Sen de söylediğin üzere verilen vaatlerin yerine getirmesi de mümkün değil. Yani Temmuz’da 8.000 liraydı, 12.000 TL oldu. O bu zaten mümkün değil” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:

“En fazla olacak olan rakam açlık sınırına çekilmesi ki seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilsin ve dolayısıyla benim beklentim en fazla 4.000 veya 5.000 liralık bir seyyanen zam yapılabilir. Bu yapıldığı zaman sadece 10.000 TL olanların maaşı 14 bin 15 bin liraya çıkarıldığı zaman, bu arada makas sorun olacağı için bütün emeklilere seyyanen herkese verilmesi zaten elzem.”







