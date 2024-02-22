FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladı: ‘67 teklif var’ dedi: ‘7000 lira mümkün değil’

Emekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladı: ‘67 teklif var’ dedi: ‘7000 lira mümkün değil’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.02.2024 08:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerine yapılan artış yetersiz kaldı. Milyonlarca emekli gözünü seçim öncesi yapılabilecek yeni zamlara çevrildi. En büyük beklenti ise en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL’nin yükseltilmesi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş Meclis’e emeklilerle ilgili 67 değişik teklifin sunulduğunu söyledi. En düşük emekli maaşının asgari ücrete eşitlenemeyeceğini en fazla 5 bin liralık seyyanen zam yapılabileceğini dile getirdi.

Emekliye seyyanen zamda kulis bilgisini açıkladı: ‘67 teklif var’ dedi: ‘7000 lira mümkün değil’

SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı (4a-4b-4c) kapsamındaki tüm emekliler yüzde 49,25 emekli maaşı zammı aldı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltildi. Emekli bayram ikramiyesi ise her iki bayram için yüzde 50 artış ile 3’er bin liradan 6 bin lira olarak belirlendi. Ancak zam yetersiz kalınca seçim öncesinde milyonlar arasında yeni bir ek zam beklentisi oluştu. Bu kapsamda kulislere de önemli bilgiler yansıdı. Onlardan biri de emekliye seyyanen zam konusu…

iStock-872965830

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ‘ANKET’ DETAYI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Ankara kulislerine yansıyan tüm detayları açıkladı. İsa Karakaş emeklilerle ile ilgili partilerden gelen 67 değişik teklifin olduğunu söyleyerek, “Emeklilik ikramiyesi en düşük emekli maaşına endekslensin diyenler var. Bir de asgari ücrete endekslensin denilen var. Yani kimisi demiş ki 10.000 TL olsun kimisi de demiş ki, emekli ikramiyesi 17.000 TL olsun” bilgisini paylaştı.

Emekli bayram ikramiyeleri Meclis’ten geçti ancak orada zam beklentisi devam ediyor. İsa Karakaş konuya ilişkin, “Anket durumlarına göre aniden bir seyyanen zam gelirse bu konuda da şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz” dedi.

höh

PRİM GÜN SAYISINA GÖRE DÜZENLEME

Karakaş, birçok kişinin en düşük emekli maaşı aldığını anımsatarak, “Orada da şöyle bir haksızlık da yapılmaması gerekiyor. Şimdi daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenlerin de hakkını korunması lazım. Mesela bir çalışan 3.600 gün prim ödüyor. Daha kısa süre çalışmış ancak onun maaşı daha uzun süre çalışıp daha yüksek prim ödeyenine eşitlenmiş gibi oluyor. Aradaki makas daralıyor sürekli. Bu makas zaten daraldığı zaman.

Kişinin maaşından her ay kesilen kimisinin her ay 10.000 TL kesiliyor. Kimisinin 15.000 TL kesiliyor, kimisi sadece 3.000 TL kesiyor. 3.000 TL kesilenle 20.000 TL kesilenle 30 yıl boyunca kesilenle 10 yıl boyunca kesilenle aynı noktaya koyduğun zaman o zaman sosyal güvenlik sistemini iflas demek” şeklinde yorumda bulundu.

TÜRK LİRASI (333)

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM NE KADAR OLUR?

“En düşük emekli maaşı asgari ücrete gelmesi demek. 7.000 liralık seyyanen zam bu mümkün değil. Sen de söylediğin üzere verilen vaatlerin yerine getirmesi de mümkün değil. Yani Temmuz’da 8.000 liraydı, 12.000 TL oldu. O bu zaten mümkün değil” ifadelerini kullanan uzman isim şunları kaydetti:

“En fazla olacak olan rakam açlık sınırına çekilmesi ki seçime giderken açlık sınırının altında emekli maaşımız yoktur denilebilsin ve dolayısıyla benim beklentim en fazla 4.000 veya 5.000 liralık bir seyyanen zam yapılabilir. Bu yapıldığı zaman sadece 10.000 TL olanların maaşı 14 bin 15 bin liraya çıkarıldığı zaman, bu arada makas sorun olacağı için bütün emeklilere seyyanen herkese verilmesi zaten elzem.”

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan ettiFatih Portakal elindeki 200 liralık poşetle Devlet Bahçeli’nin o sözlerine isyan etti
500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...
Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı:

Emekli maaşı arttı, bankaların yarışı kızıştı! Promosyonlara 'Şubat' ayarı:

Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!

Ucuz petrol yazısı gitti: Hem benzin hem mazot!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.