Emekliye ‘son’ seyyanen zam! Gözler yarına çevrilmişti: Temmuz’da yeni emekli maaşı sistemi yolda

Emekliye seyyanen zam beklenirken dün ilk hamle emekli maaş promosyonlarından gelmiş ve 3 kamu bankası emekli promosyonlarını 8-12 bin TL bandına çekmişti. Şimdi ise gözler yarına çevrildi. Peki emekliye seyyanen zam gelecek mi, ne zaman? En düşük emekli maaşı ne olacak? 16 milyon kişi için yeni adımlar atılıyor…

EMEKLİ KART UYGULAMASI HAYATA GEÇTİ

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı için 2 aylık enflasyon verisi sonucunda cebe giren zam oranı yüzde 11,53. 6 aylık zam oranının yüzde 24 seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak emekliler için Temmuz ayı da dahil gelirini yükseltecek birkaç adım bulunuyor. Bunlardan ilki, Gaziantep’te şimdiden devreye alınan ‘emekli kart’ uygulaması. Bu uygulamanın tüm illeri kapsayacak şekilde devreye alınması bekleniyor.

EMEKLİ KÖK AYLIK VE TABAN MAAŞ İÇİN DÜZENLEME

Bir diğer konu ise emekli kök aylık ile emekli taban maaş arasındaki fark. Bu konuda da hükümetin en düşük emekli maaşı alan 6 milyona yakın kişi için bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor. Kök maaşın taban maaşa yaklaştırılması ile ilgili bir çalışmanın gündeme geldiği öğrenildi. Senaryo ise, kök maaşın kaldırılıp yerine herkesin maaşının taban maaşa çekilmesi ve ödenen prim gün sayısına göre maaşın kademeli olarak artması…

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

Tüm bunlar emeklilerin gündemini oluştururken seyyanen zam için gözler yarına çevrildi. Sebebi ise emekliye zammı için ortaya atılan bir iddia! İddia o ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam verileceğini cumartesi günü Ankara'da yapacağı mitingte açıklayacak!

O kulis bilgisini doğrulayacak türden olan açıklama ise AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin’den gelmişti. Şahin emekliye ek zam için çalışmaların başladığını ve seçeneklerin ise Erdoğan’ın masasında olduğunu bildirmişti. Şahin açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağını da söylemişti.

“EMEKLİ MAAŞI SİSTEMİ TEMMUZ’DA DEĞİŞECEK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, “Meclis Kapalı olduğu için, tekrar bir Kabine toplantısı yok. Mitingde açıklama yapacak doğal olarak. Bu da önümüzdeki mitingde yani Cumartesi bir açıklama bekleniyor. Emekliye zam söz konusu. Emeklilerle ilgili durum çok belli. Bu artış muhtemelen emekliye seyyanen zam olarak yapılacaktır.

En düşük emekli maaşını yükseltmek değil de her emekli aylığına 2,4,5 bin lira gibi bir artış şeklinde olabilir. Herkese aynı oranda bir zam gelecek. Temmuz ayı zam dönemi gelirken yeni bir düzenleme ile bu zamları, memur emeklilerinin zammı ile bu oranı eşitleyerek sistem oluşturacaklarını açıklamışlardı. Buna da yaklaştıracak şekilde en az 2 ila 4 bin lira arasında bir ek ödeme bekliyoruz. Çünkü Temmuz’da ek ödeme kalkacak. Belli bir oranda zamları yukarı çekip, maaşları enflasyonun yiyemeyeceği şekle getirecekleri açıklamışlardı” şeklinde açıklamada bulundu.







