Emekliye vergi müjdesi! Kurallar değişti

Ev, arsa, tarla, yazlık, işyeri vb. herhangi bir taşınmazı bulunan kişiler emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu vergi ister tek seferde isterlerse de iki taksit halinde ödenebiliyor. Kasım ayının sonuna kadar emlak vergisinin ikinci taksitleri devam ediyor. Devlet bu vergilerden bazı kişileri ise muaf tutuyor. Bu kişilerin başında emekliler geliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR?

Devlet emeklilere çeşitli imkanlar sağlamaktadır. Bu imkanlardan birisi de emlak vergisi muafiyetidir. Bu vergiyi ödeseniz bile muafiyet şartlarını taşıyorsanız, ödediğiniz miktarı geri alabilirsiniz. muafiyetten yararlanmak isteyen emeklilerin en başta sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmamaları gerekiyor. Emlak vergisinden emeklilerin yanında hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri yararlanabiliyor.

Gelirin dışında aranan bir diğer şart ise hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinin olması gerekiyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da ödemiyor.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUR MU?

Ülkemizde çeşitli emeklilik biçimleri vardı. Emlak vergisi muafiyetinden yalnızca SGK emeklileri faydalanabilmektedir. Bu nedenle yurt dışından emekli olanlar şarttan yararlanamaz.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLMAK İÇİN KONUTTA OTURMA ŞARTI ARANIR MI?

Emlak vergisi muafiyeti için gerekli şartları taşıyanların evde oturması ya da kiraya vermiş olmanız hakkını kaybettirmez.

EMLAK VERGİSİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor. 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Vergi istisnası sadece konutlar için geçerlidir

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI İÇİN YAPILANDIRMA İMKANI VAR

Geçmişe dönük Emlak Vergisi borçları için de yapılandırma imkanı var. Yeni yapılandırma düzenlemesinin kapsamında 30 Ağustos 2020 öncesine ait Emlak Vergisi borçları da yer alıyor. Ev sahipleri başvurarak bu imkandan yararlanacak.



