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Emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Uzman tahminleri açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Yeni yıla üç aydan daha az bir zamanın kaldığı şu günlerde vatandaşların aklına takılan en önemli konulardan biri de emekli maaşı için uygulanacak zam oranı. Her senenin başında ve ortasında emekli maaşlarına belirli oranda zam yapılıyor. Genelde zamların belirleyici faktörü ise tüketici fiyat endeksi, yani kısa adıyla TÜFE, oluyor. Peki, 2021'in Ocak ayında ne kadar zam bekleniyor?

Emekliye yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Uzman tahminleri açıklandı...

2020 senesinin sonuna yaklaşırken 2021'de emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Sayıları 5 milyonu aşan emekli vatandaşlar, ocak zammı için beklentilerini dile getirmeye başladı bile. Emeklilere 2020 Temmuz döneminde %5,75 oranında zam yapılmıştı. Yeni yılda yapılacak zam için de ilk ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Daha önce meclise sunulan teklifler kabul edilirse, işçi ve memura verilen eş ve çocuk desteğinin emekli vatandaşlara da verilmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu öneri kabul edilirse emekliler sadece maaşlarına yapılacak zammı değil, destek zammını da merak etmeye başlayacaklar.

OCAK AYINDA EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli aylıklarının ne kadar artacağının belirlenmesi için en önemli kriter tüketici fiyat endekslerinde yaşanan değişim. Konuyu daha net özetlemek adına şöyle bir örnek verebiliriz:

2020’nin Temmuz ayında emeklilere uygulanacak zam, Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra ortaya çıktı. Bir önceki zam dönemi olan Aralık 2019’a kıyasla Haziran 2020’de fiyatlar yüzde 5,75 oranında artmıştı. Bu bağlamda emekliler yüzde 4 zam, yüzde 1,75 de enflasyon farkı olmak üzere toplamda maaşlarında yüzde 5,75 seviyesinde bir zam gördüler.

Benzer durum Ocak 2021 dönemi için de geçerli olacak. Aralık ayı enflasyonunun belirlenmesi ve Haziran dönemi ile arasındaki farkın saptanmasının ardından emeklilerin Ocak 2021’de ne kadar zam alacağı belli olacak.

Hakem kurulu, 2021’de yapılacak ilk zam için oranı yüzde 3 olarak belirledi. Eğer TÜFE, yüzde 3’ün üzerinde çıkarsa aradaki fark enflasyon farkı olarak yansıtılacak ve vatandaşlar emekli maaşlarını bu orana göre alacaklar. Son enflasyon beklenti anketlerine göre TÜFE’nin yüzde 3’ün üzerinde olması bekleniyor. Bu da memurların yeni yılda enflasyon farkı ile birlikte yüzde 3’ün üzerinde zam alacağını gösteriyor.

2020 yılının sona ermesiyle uzmanlar şu anda yüzde 10,82’lik yıllık enflasyon gerçekleşeceğini düşünüyorlar. Bu sayı elbette gelecek aylarda açıklanan verilere göre değişiklik gösterebilir. Bu oran üzerinden yola çıkıp Temmuz - Aralık dönemini kapsayan enflasyon oranına baktığımızda ise bu oranın yüzde 4,73 olması bekleniyor.

Dolayısıyla emekliler bu beklenti gerçekleşirse toplamda yüzde 4,73 oranında zam alacaklar. Enflasyonun artması halinde uygulanacak enflasyon farkı da artacağı için zam yükselecek. Enflasyon düşerse enflasyon farkı kaynaklı zam oranı azalacaktır.

Diğer yandan enflasyon sıfır olsa dahi önceden belirlenen yüzde 3’lük zam her durumda uygulanacak. Fakat ne yazık ki bu durum mümkün görünmüyor.


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