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Emekliye zam farkı ödemesi başlıyor! En düşük maaş 23 bin 552 TL

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkaran düzenleme gerçekleşti. 3 bin 552 TL'lik zam farkı ise ağustos başında hesaplara yatırılacak.

Emekliye zam farkı ödemesi başlıyor! En düşük maaş 23 bin 552 TL
Cansu Çamcı

Milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye çıkarılmasını içeren düzenleme resmileşti.

5.1 milyon emeklinin 3 bin 552 TL'lik zam farkı ağustos başında hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseldi.

Emekliye zam farkı ödemesi başlıyor! En düşük maaş 23 bin 552 TL 1

5.1 MİLYON EMEKLİ ARTIŞTAN YARARLANACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz maaşlarını taban sınır olan 20 bin TL üzerinden aldıklarından dolayı oluşan 3 bin 552 TL’lik fark ödemesinin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Ağustos ayı içerisinde SGK tarafından belirlenecek takvimle hesaplara aktarılacağı da duyuruldu. Memur emeklilerine Temmuz ayında uygulanan yüzde 13.52’lik zam oranı ile oluşan 14 günlük maaş farkı süreçlerinin ayrı takvimde tamamlanacağı da bildirildi.

Öte yandan, 2026 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 4.9 milyon kişinin aylığı mevcut en düşük emekli aylığı olan 20 bin liranın altında bulunuyor.

Farkların yatmasıyla birlikle, yaklaşık 5.1 milyon emeklinin artıştan yararlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
maaş emekli
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