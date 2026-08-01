Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte 1 Ağustos 2026 altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Altın fiyatları ABD-İran arasındaki çatışmaların yanı sıra iç ve dış piyasadaki gelişmelerin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 1 Ağustos 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.040,54 dolar
Satış: 4.051,75 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.590,24 TL
Satış: 5.787,95 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 39.516,51 TL
Satış: 40.263,42 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.945 TL
Satış: 40.243 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19.696,51 TL
Satış: 20.193,46 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.879,13 TL
Satış: 10.096,73 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.174,46 TL
Satış: 6.175,37 TL
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