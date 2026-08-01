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Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor!

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında seyahat süresini 4 saatin altına düşürecek projenin takvimi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğançay Ripajı-2 ve T26 Tüneli çalışmalarının tamamlanmasıyla hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşılarak seyahat süresinde 30 dakikalık kısalma sağlanacağını bildirdi.

Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Yüksek hızlı demir yolu hatlarının konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilen ulaşım aracı haline geldiğini belirten Uraloğlu, demir yolu hatlarına ilişkin şu verileri aktardı:

"Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi bir çok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan süreçte bugüne kadar 114 milyon vatandaşın YHT ile seyahat ettiğini ifade eden Uraloğlu, yapımı süren projelerle ilgili bilgi verdi.

Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor! 1

3 BİN KİLOMETRELİK YENİ HAT

Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, hedeflenen planlamayı şu sözlerle açıkladı:

"2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız" dedi.

Uraloğlu ayrıca, "2053'te 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız" ifadesini kullandı.

Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor! 2

T26 TÜNELİ'NDE KAZI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ankara-İstanbul YHT Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesiminde üç kritik darboğazın olduğunu belirten Uraloğlu, 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022'de hizmete açıldığını hatırlattı.

T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 varyantındaki çalışmalara devam edildiğini aktaran Uraloğlu, T26 Tüneli'ndeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

“T26 Tünelimiz, 5 bin 587 metre uzunluğunda, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hıza ulaşmamızı sağlayacak önemli bölüm. Mevcut durumda 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta 55 kilometrelik hızla seyahat edilebiliyor. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi devreden çıkarmış olacağız. Tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. 2027'nin ilk yarısında bunu bitirmiş olacağız. Böylece 20 dakika olan seyahat süresini 9 dakikaya indireceğiz” şeklinde açıklamada bulundu.

Tarih verildi: Ankara-İstanbul yolculuğu 4 saatin altına düşüyor! 3

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALIYOR

Doğançay Ripajı-2 Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya düşeceğini ifade etti. Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız" dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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