Emekliye zam sinyali mi? Devlet Bahçeli kürsüden seslendi, 'iyileştirme formülü' gündeme geldi

Emekli maaşlarına yeni zam mı geliyor? Seyyanen zam mı olacak? Milyonlar bir anda bu sorulara yanıt aramaya başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canlı yayında yaptığı çağrı sonrası kulisler hareketlendi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, emekli maaşlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

DEVLET BAHÇELİ'DEN EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Bahçeli yaptığı değerlendirmede, “Emeklilerin derdi derdimizdir. Gerekirse gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız” dedi.

"ZAM MESAJI" OLARAK YORUMLANDI

Bu sözler, özellikle enflasyon karşısında alım gücü eriyen emeklilerin durumuna yönelik yeniden harekete geçebileceği şeklinde yorumlandı. Bahçeli’nin çıkışı iktidar ortakları arasında yeni bir zam veya iyileştirme formülünün masaya gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

EK ARTIŞ YA DA SEYYANEN ZAM...

Ankara kulislerinde, emeklilerin refahını artırmaya yönelik ek artış, seyyanen zam ya da sosyal destek paketleri gibi farklı seçeneklerin değerlendirildiği konuşuluyor. Bahçeli’nin bu çıkışının, önümüzdeki süreçte hükümetin ekonomi gündeminde emeklilere yönelik yeni bir adımın habercisi olabileceği belirtiliyor.

Milyonlarca emekli ise gözünü şimdi yapılacak resmi açıklamalara çevirmiş durumda. Bahçeli’nin “gövdemizi taşın altına koymalıyız” sözlerinin, emekli maaşlarında yeni bir düzenlemenin kapısını aralayabileceği konuşuluyor.