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Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor! Maaş farkları ne zaman yatacak?

16.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli açıklanan enflasyon zammının ardından zamlı maaşlarının yatmasını bekliyor. Tüm kamu personeli 8 Temmuz’da zamlı maaşlarını aldı ancak emekli henüz zamlı maaşlarına ulaşamadı. Emekli maaş ödemeleri ise yarından itibaren başlıyor. İşte emekli maaşlarının ödeme takvimi ve maaş farklarının yatması beklenen tarihler…

Emekliye zamlı maaşlar ödeniyor! Maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulanacak.

EN DÜŞÜĞÜ 3500 LİRA OLMUŞTU

Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK emeklisinin taban maaşı 3 bin 295 liradan 4 bin 687 liraya çıktı. Taban maaşlar yani en düşük emekli maaşı daha önce 2 bin 500 lira olarak uygulanıyordu. Son yapılan düzenlemeyle bu tutar da 1.000 lira yani yüzde 40 artışla 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklinin dul ve yetimi de bu yeni taban maaşa göre hesaplanan hisse oranında maaşını almaya başlayacak. Bu imkandan 1.7 milyon emekli yararlanacak. En yüksek emekli maaşı da 12 bin liradan 17 bin 82 liraya yükseldi.

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En düşük maaşı daha önce 2 bin 500 liraydı, yeni düzenlemeyle en düşük emekli maaşı olan 3 bin 500 liraya çıktı. Emeklinin dul ve yetimi de bu tutara göre maaş alacak. Örneğin, yetim kız çocuk yüzde 25 hisse ile maaş alıyorsa ona 875 lira yatacak.

FARKLAR AY SONUNA KADAR

Tüm kamu personeli 8 Temmuz’da zamlı maaşlarını aldı. Ancak 1 ila 14 Temmuz arasını kapsayan dönem için zamlı maaş farkları bayram sonrasına bırakıldı. Ayrıca, temmuz ayı maaşlarını ayın ilk haftasında alan memur emeklilerin maaş farkları da henüz hesaplara yatmadı. Ay sonuna kadar belirlenecek tarihlerde farklar yatacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayı maaşları da henüz ödenmedi. İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz’dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ;

SSK’LILAR İÇİN

Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

BAĞKUR’LU İÇİN

Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

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