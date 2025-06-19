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Emekliyi üzen haber! 'Zam olayı zora girmiş olur' Canlı yayında açıkladı

Emekli maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Bunun için gözler temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamına çevrildi. Diğer yandan yine milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı ile ilgili gelişmeyi de araştırıyor. Peki, en düşük emekli maaşı da artacak mı? Konuyla ilgili değerlendirmelerini aktaran Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekliyi üzen detayı verdi.

Emekliyi üzen haber! 'Zam olayı zora girmiş olur' Canlı yayında açıkladı
Hande Dağ

Milyonlarca emekli, maaş zammı ile ilgili gelişmeleri takip ederken bir yandan da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı araştırılıyor. Özellikle en düşük emekli maaşı ile ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak edilirken uzman isimlerden de çarpıcı değerlendirmeler geliyor. Son olarak Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, çarpıcı ifadeleri kullandı.

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"1 TEMMUZ'DA MECLİS KAPANIRSA DOLAYISIYLA ZAM OLAYI ZORA GİRMİŞ OLUR"

TGRT Haber yayınında konuşan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"En düşük emekli maaşı 14469 TL. Bizim tahminimiz neydi, biz dedik ki ortalama olarak eğer ki bu taban üzerinden hükümet bir güncelleme yaparsa haziran ayı enflasyonuyla birlikte ortalama yüzde 16,5 civarında bir güncelleme olur, bu durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 850 TL. civarında olur. Şimdi 16 bin 850 TL'ye çıkarılması için hükümetin bir yasa teklifi vermesi gerekiyor. Şu anda bizi bütün emekliler çalışanlar emeklilikte kademe bekleyenler staj çıraklık mağdurları bütün mağdurların gözü nerede Ankara'da Meclis'te. Ancak biliyorsunuz Meclis 1 Temmuz itibarıyla mevcut teamül gereği zaten kapanıyor. Şimdi 1 Temmuz'da Meclis kapanırsa dolayısıyla zam olayı zora girmiş olur, böyle bir durum var. Ki zaten hükümetin bu son kamu işçileriyle ilgili vermiş olduğu teklife baktığımız zaman mevcut taban üzerinde yüzde 100 kesin olarak bunun üzerine yüzde 16,5 vereceği yönünde bir kesinlikle de yok, onu da söyleyelim.

İSAİÇ

"SIFIR ZAM SÖZ KONUSU OLUR"

Çünkü eğer kök maaşı üzerinden zam yaparsa bu durumda maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanlar, yani şeye bakacaklar SGK'nın bağladığı hazine yardımı olmadan kök maaş 12 bin 500 lira ve altında olanlara sıfır zam söz konusu olur. Bu durumda zaten yasaya da gerek yok, zaten nasıl olsa sıfır zam alacaklar, böyle bir durum var, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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"İYİ YANSIMAYACAĞI ZATEN AŞİKAR"

Ama maalesef bu toplu sözleşme görüşmelerinden çok olumlu bir sinyal almadığımızı söyleyebiliriz. Bunun da maalesef memur ve emeklilere de iyi yansımayacağı zaten aşikar. Çünkü neden? Hükümet bu mevcut programda ekonomik programda özellikle personel maliyetlerini personelle ilgili yapılacağı iyileştirmeleri bir sınırlama getirmeye çalışıyor ki enflasyonu düşürmek için. Böyle bir durum da var konuşulan bir durum. Yani işçilere verilecek olan zam, memurlara verilecek olan zamla ilgili sadece enflasyon oranı esas alınmaya çalışılıyor ve milli gelirden bir refah payı verilmemesi yönünde bir tutum olduğunu görüyoruz"

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Hissenet
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emekli maaşı emekli en düşük emekli maaşı İsa Karakaş
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