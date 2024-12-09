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Emin Yılmaz 'Ciddi bir fark var' diyerek uyardı! Asgari ücret doğumdan askerlik borçlanmasına kadar 14 kalemi etkiliyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.12.2024 09:32
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Ocak ayını milyonlar artık iple çekiyor. Maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak eden vatandaşlar 2025'i beklerken yaşı tamamlayamayan ve prim eksiği olanlarsa asgari ücret belli olmadan eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Yeni yıl öncesi borçlanma yoluyla emekli olacaklar için Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz bilgi verdi. Yılmaz, 14 adet borçlanma hakkının olduğunu belirtti.

Emin Yılmaz 'Ciddi bir fark var' diyerek uyardı! Asgari ücret doğumdan askerlik borçlanmasına kadar 14 kalemi etkiliyor

2025'e sayılı gün kaldı. Yarın ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı yapılacak. Asgari Ücretin belirlenmesini bekleyen asgari ücretlinin dışında borçlanma ile emekli olacaklar yeni yıla girmeden prim süresini uzatan askerlik ve doğum borçlanmasına başlamak istiyor.

14 ADET BORÇLANMA VAR

Yeni asgari ücret ile beraber borçlanma tutarlarının fiyatları da değişecek. 14 adet borçlanma kaleminin bulunduğu sistemde en çok doğum ve askerlik için borçlanılıyor. Milliyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, ile borçlanma yapıldığı takdirde sigorta başlangıcını geriye götürme gibi bir avantaj sağlandığını söyledi.

Halk arasında en çok askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yapıldığını belirten Yılmaz, "Normalde kadınlarda doğum borçlanması yapabilme şartı ilk önce sigortalı olup sonrasında doğumların gerçekleşmiş olmasıdır. Burada sadece meslek lisesi ve meslek yüksekokulu üzerinden staj yapmış sonrası evlenmiş çocuk sahibi olanlarda bir ayrıcalık var. Onlarda da aynı şekilde geriye götürdüğünü söyleyebiliriz" dedi.

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ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 32'Sİ

Tüm borçlanmaların asgari ücretin yüzde 32'si oranında belirlendiğini kaydeden Yılmaz, asgari borçlanma tutarının 7,5 kat artabileceğini söyledi ve, "Bu durumda en fazla ödenecek prim tutarı 1.600,20 TL olur" sözlerini kullandı. Yurt dışı borçlanması hakkında da bilgi veren Yılmaz, bu oranın yüzde 45 olduğunu kaydetti.

Borçlanmaların asgari brüt ücreti üzerindne yapıldığını vurgulayan Yılmaz, "Yılbaşında tahminlerim doğrultusunda asgari ücrete %30 ile %40 arasında bir fark oluşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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2025 YILINDA FARK BÜYÜK OLACAK

Doğum borçlanması yapan bir kadın üzerinden örnek veren Yılmaz, şunları söyledi:

"Borçlanmalar günlük brüt ücretin %32’si kadar yani 213,36 TL ile 1600,20 TL arasında değişmektedir. 3 çocuğu için doğum borçlanması yapan bir annemiz her çocuk için 720 gün, 3 çocuğu için toplamda 2160 gün borçlanma hakkına sahiptir.
2160 günlük borçlanmayı en düşük tutardan yapan birinin ödeyeceği prim tutarı 460.857,60 TL’ye tekabül etmektedir. Fakat 2025 yılında %30 ile %40 arasında bir fark olursa kabaca %35 dediğimiz zaman 161.300,16 TL gibi ciddi bir fark oluşacağını basit bir hesaplama yaparak tespit edebiliriz"

Borçlanmak isteyen vatandaşların 31 Aralık 2024'e kadar e-Devlet üzerinden, SGK'ya giderek ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapabileceğini ifade ederek, "Borçlanma tutarınız SGK tarafından tahakkuku oluşturulduğu zaman 1 ay içerisinde ödeme mecburiyeti vardı" dedi.

Anahtar Kelimeler:
askerlik borçlanması doğum borçlanması asgari ücret 2025
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