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Eminönü’ne giriş ücretli olacak derken… Bakanlık’tan İstanbul trafiğine farklı çözüm: Gişeler kalktı, Serbest Geçiş Sistemi geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
01.02.2024 15:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul trafiğini rahatlatmak için Eminönü ve Kadıköy’e girişlerin paralı olması isteniyordu. Ulaştırma Bakanlığı İstanbul trafiği için yeni bir adım atarak, daha önce Mahmutbey gişelerde uyguladığı Serbest Geçiş Sistemi’ni (SGS) devreye alındı, gişeler kaldırıldı. Böylece trafikte 104 saatini kaybeden İstanbullu daha hızlı ve güvenli bir geçiş sağlayacak.

Eminönü’ne giriş ücretli olacak derken… Bakanlık’tan İstanbul trafiğine farklı çözüm: Gişeler kalktı, Serbest Geçiş Sistemi geldi

İstanbul’da trafik sorunu günden güne büyüyor. Geçtiğimiz yıl trafik sıkışıklığı yüzde 53 seviyesinde tespit edilirken trafikte boşa geçirilen süre ise 104 saat oldu. Milyonlar artık neredeyse günün her saati trafik olan İstanbul’un bu durumundan şikayetçi. Ancak trafik sorununu çözecek yeni bir sistem üzerinde çalışılıyor. Serbest Geçiş Sistemi (SGS) devreye alındı! Peki SGS ile geçişler nasıl olacak? İşte detaylar…

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SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Otoyol, ara sokak fark etmiyor, artık İstanbul’un her yerinde trafik var. Tafiği rahatlatmak için Eminönü, Kadıköy gibi ilçelere girişlerin paralı olması bile konuşulurken Ulaştırma Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. İstanbul’da trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak ve trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayacak Serbest Geçiş Sistemi’ni (SGS) devreye aldı.

ISPARTAKULE GİŞESİ KALDIRILIYOR

İstanbul’un en önemli yollarından biri TEM otoyolunda ise günün her saatinde trafik oluşuyor. En fazla trafiğin oluştuğu noktalar ise şehrin merkezine girişlerdeki gişeler… Bakanlığın kararı kapsamında kaldırılacak gişelerden bir tanesi de Ispartakule’de bulunan gişe. Ulaştırma Bakanlığı gişeyi kaldıracak ve yerine serbest geçiş sistemini konumlandıracak. Bunun yanında Samandıra, Avcılar ve Hadımköy’deki gişelerin kaldırılması ile birlikte daha hızlı ve güvenli geçiş hedefleniyor.

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MAHMUTBEY’DE UYGULANDI

İstanbul’da Mahmutbey gişeleri daha önce alınan karar ile SGS’ye geçmişti. Uygulamanın devreye alınmasının ardından bu bölgede de trafik eski günlerine göre azalmış durumda.


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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı gişe
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