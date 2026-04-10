Emlak Katılım halka arz için düğmeye bastı!

Emlak Katılım Bankası, halka arz sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Banka, paylarının halka arzına ilişkin izahnameyi 7 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sundu. Süreç tamamlandığında detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

SERMAYE PİYASASI GÜÇLENECEK

Emlak Katılım, halka arz ile birlikte sermaye yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor. Banka, güçlü finansal performansını daha geniş yatırımcı tabanıyla buluşturmayı amaçlıyor.

KONSORSİYUMDA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Halka arz sürecinde Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım lider aracı kurumlar olarak görev alacak. İzahnameye hem bankanın hem de aracı kurumların internet siteleri üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ının yatırım finansmanına, yüzde 20-25’inin işletme sermayesine ve yüzde 20-25’inin ise özkaynakların güçlendirilmesine ayrılması planlanıyor. Bu dağılım, bankanın büyüme stratejisini doğrudan destekleyecek.

DİJİTALLEŞME VE BÜYÜME HEDEFİ

Banka, elde edilecek kaynakla aktif büyüklüğünü artırmayı, dijitalleşme yatırımlarını hızlandırmayı ve reel ekonomiye sağladığı finansman katkısını genişletmeyi hedefliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

İzahname henüz SPK onay sürecinde bulunurken, yatırım kararlarının nihai onaylı izahnameye göre verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Emlak Katılım, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, halka arzın tüm paydaşlar için değer üreten bir yapıya dönüşmesini amaçlıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi