Emlak Katılım halka arz için düğmeye bastı!

Emlak Katılım Bankası, halka arz sürecini başlatarak izahnamesini SPK’ya sundu. Yeni adım, bankanın büyüme ve sermaye hedeflerinde kritik rol oynayacak.

Cansu Çamcı

Emlak Katılım Bankası, halka arz sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Banka, paylarının halka arzına ilişkin izahnameyi 7 Nisan 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına sundu. Süreç tamamlandığında detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.

SERMAYE PİYASASI GÜÇLENECEK

Emlak Katılım, halka arz ile birlikte sermaye yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi hedefliyor. Banka, güçlü finansal performansını daha geniş yatırımcı tabanıyla buluşturmayı amaçlıyor.

KONSORSİYUMDA GÜÇLÜ İSİMLER VAR

Halka arz sürecinde Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım ve İş Yatırım lider aracı kurumlar olarak görev alacak. İzahnameye hem bankanın hem de aracı kurumların internet siteleri üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 50-60’ının yatırım finansmanına, yüzde 20-25’inin işletme sermayesine ve yüzde 20-25’inin ise özkaynakların güçlendirilmesine ayrılması planlanıyor. Bu dağılım, bankanın büyüme stratejisini doğrudan destekleyecek.

DİJİTALLEŞME VE BÜYÜME HEDEFİ

Banka, elde edilecek kaynakla aktif büyüklüğünü artırmayı, dijitalleşme yatırımlarını hızlandırmayı ve reel ekonomiye sağladığı finansman katkısını genişletmeyi hedefliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK UYARI

İzahname henüz SPK onay sürecinde bulunurken, yatırım kararlarının nihai onaylı izahnameye göre verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Emlak Katılım, şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürürken, halka arzın tüm paydaşlar için değer üreten bir yapıya dönüşmesini amaçlıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

