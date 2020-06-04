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Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat: Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olun, ödemeye 3. yılda başlayın

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2020 18:33 | Son Güncelleme

Emlak Konut GYO, Türkiye'nin yarınlarına ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyen Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini mümkün hale getiriyor.

Emlak Konut GYO’dan büyük fırsat: Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olun, ödemeye 3. yılda başlayın

Türkiye’nin farklı illerindeki tüm Emlak Konut projelerinde, sadece yüzde 5 peşinatla ev sahibi olabilir, ödemeye üçüncü yılda başlayabilirsiniz. Üstelik yaşamaya hazır evinizi yüzde 10 indirimle alın, hemen taşının.

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO, “Hayallerini Erteleme Türkiye” sloganıyla bir ilke daha imza atıyor. Yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabileceğiniz kampanyada, taksit ödemeleri üçüncü yılda başlıyor.

Emlak Konut GYO, bugüne kadar olduğu gibi şimdi de ev sahibi olmak isteyenler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu hedefle başlatılan yeni kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsıyor. Sınırlı süre için geçerli olan bu fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli ve Niğde’de yer alan Emlak Konut GYO’nun tüm projelerinde ev sahibi olma olanağını sunuyor.

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“Ülkemizin gücüne güveniyoruz, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gerekli önlemleri alarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, şunları aktardı:

“Dünya çapındaki Covid-19 salgını nedeniyle kritik bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz bu dönemi, aldığı etkili kararlar ve güçlü sağlık altyapısıyla başarılı şekilde yönetiyor. Alınan önlemler ve vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımıyla yeni normale geçiş yapıyoruz.

Emlak Konut GYO olarak, ülkemizin yarınlarına güveniyoruz ve çalışmalarımızı kararlılıkla, hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini hissediyoruz. Bu güvenin verdiği azim ve inançla “Hayallerini Erteleme Türkiye” diyor ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalini mümkün hale getiriyoruz.

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Hayata geçirdiğimiz her projemizde sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunuyoruz. Emlak Konut olarak insan ve çevre odaklı mekanlar tasarlamaya, hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Kampanyanın detaylarını da şu şekilde özetleyebiliriz; taksit ödemelerine 3.yılda başlayan vatandaşlarımız, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500.000 TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450.000 TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22.500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67.500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor. Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler.
Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

Emlak Konut’un tüm projelerinde ev sahibi olmak çok kolay

Emlak Konut GYO’nun 26 projesinde sınırlı süre için geçerli olan bu büyük fırsat; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Denizli, ve Niğde’deki projeleri kapsıyor. Farklı metrekarelerde daire seçeneklerine sahip olan projeler, sağlıktan eğitime, spor ve alışveriş alanlarından güvenliğe günlük yaşamın her alanında ihtiyaçları karşılıyor.

Kampanyaya dahil olan projeler:
1.Avangart İstanbul
2.Avrupark Hayat
3.Başkent Emlak Konutları
4.Büyükyalı İstanbul
5.Cer İstanbul
6.Düşler Vadisi
7.Ebruli Ispartakule
8.Evora İzmir
9.Evora Denizli
10.Gebze Emlak Konutları 3. Etap
11.Göl Panorama Evleri
12.İdealist Cadde
13.İstmarina
14.Karat 34
15.Koordinat Çayyolu
16.Köy Zekeriyaköy
17.Merkez Ankara
18.Nidapark İstinye
19.Nidapark Küçükyalı
20.Niğde Emlak Konutları
21.Temaşehir Konya
22.Tual Adalar
23.Tual Bahçekent
24.Semt Bahçekent
25.Validebağ Konakları
26.Yeniköy Konakları İstanbul

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