Emlak piyasasında şaşırtan değişim: 'Eski kiracı avantajı' tarih oldu! Yeni tutan ucuza oturuyor

Emlak piyasasında şaşırtan değişim dikkat çekti. Ekol TV’den Mahmut Keşan’ın haberine göre; konutlar için getirilen yüzde 25 kira zam oranı sınırının kaldırılmasıyla birlikte bazı ev sahipleri kirasını piyasa şartlarına çekmeye başladı. Ev sahiplerinin bu çabası üzerine eski kiracılara yapılan zamlar ilana çıkan boş evleri bir hayli geçti.

TAŞINMA MALİYETLERİ YÜKSEK

Ancak eski kiracılar taşınma maliyetleri nedeniyle daha uygun kiralık dairelere taşınamıyor. Kiracılar yeni bir depozito daha da ödemek istemiyor.

“ESKİ KİRACILARIN KİRASI YÜZDE 100’E YAKIN ARTTI”

Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, “Kiralık konutların bir yıldaki değişimi yüzde 42 oranında olurken, oturan kiracıların ödedikleri kiralarda ise yüzde 95 ile yüzde 100 arasında değişiklikler oldu” diye konuştu.

“NİSAN VE MAYIS AYLARINDA DURUM DÜZELİR”

Araç, “Taşınma maliyetleri çok yüksek. İş yerlerinde de durum böyle. Nisan ve mayıs aylarında durum düzelir. Bu aylarda kiralama sezonu yaşanıyor. Piyasa hareketlenir ve evler de azalınca eski sistem de yeniden rayına girmiş olur” ifadelerini kullandı.