Vatandaşlar emlak vergisinin ne kadar olduğunu ve nasıl ödeneceğini araştırıyor. Emlak vergisi bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenir. Peki emlak ve çevre temizlik vergisi nasıl ödenir? Emlak ve çevre temizlik vergisi ne kadar? İşte ayrıntılar...
Emlak vergisi, bina, arazi ve arsalar için her yıl düzenli olarak ödenmelidir. Söz konusu vergide ilk taksit mayıs ayında, ikinci taksit ise kasım ayında ödenmektedir. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son ödeme tarihi 31 Hazirandır.
Emlak vergileri ödemeleri, ilgili belediyeye gidilerek gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yolu ile de ödeme kabul edilir. Belediyelerin bir kısmında, internet üzerinden vergi ödeme ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilir. Söz konusu olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kişilerin TC kimlik numarası, sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödeme gerçekleştirebileceğini ifade etti.
2021 yılının emlak vergisine ilişkin açıklama yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılı emlak vergi değeri bu sene için, yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılarak uygulanıyor." ifadelerini kullandı.
Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı baz alınarak metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanır. Böylece su faturasına eklenir.
Çevre temizlik vergisine ilişkin açıklama yapan Özelmacıklı, "İşyerlerinde ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı alınmaktadır” diye kaydetti.
Herhangi bir geliri olmayan, yalnızca kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları ödemeler ile hayatını devam ettiren, Türkiye'de brüt 200 metrekareden fazla konutu olmayanlar, engelliler, gaziler, dul ve yetimler emlak vergisinden muaftır.
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