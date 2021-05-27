Vatandaşlar emlak vergisinin ne kadar olduğunu ve nasıl ödeneceğini araştırıyor. Emlak vergisi bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenir. Peki emlak ve çevre temizlik vergisi nasıl ödenir? Emlak ve çevre temizlik vergisi ne kadar? İşte ayrıntılar...

EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi, bina, arazi ve arsalar için her yıl düzenli olarak ödenmelidir. Söz konusu vergide ilk taksit mayıs ayında, ikinci taksit ise kasım ayında ödenmektedir. Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için son ödeme tarihi 31 Hazirandır.

Emlak vergileri ödemeleri, ilgili belediyeye gidilerek gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yolu ile de ödeme kabul edilir. Belediyelerin bir kısmında, internet üzerinden vergi ödeme ve borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilir. Söz konusu olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, kişilerin TC kimlik numarası, sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödeme gerçekleştirebileceğini ifade etti.