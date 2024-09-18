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Emlak ve otomotiv sektöründeki önlemler piyasayı yavaşlattı! Bakan Bolat açıkladı: " İkinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu"

18.09.2024 15:43
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne katıldı. Bakan Bolat, program sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bolat, EİDS hakkında açıklamalarda bulunarak otomotiv ve emlak sektöründe bir yavaşlama olduğunu ifade etti.

Emlak ve otomotiv sektöründeki önlemler piyasayı yavaşlattı! Bakan Bolat açıkladı: " İkinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, , İstanbul’da düzenlenen Global Liderler Zirvesi’ne katıldı Bakan Bolat programın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek otomotiv ve emlak satışlarındaki düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"SATIŞLAR CİDDİ DÜŞÜŞLER OLDU"

Bakan Bolat, otomotiv ve emlak sektöründeki satışlara yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini söyledi. Bakan Bolat, "Covid-19 döneminden başlayarak otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı vardı ve otomobil fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle hem otomotiv piyasasında hem emlak piyasasında özellikle ikinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu. Birinci el satışlarda da stabil bir durum son bir yıldır hamdolsun devam etmekte. Bu yaz boyunca çalıştığımız iki önemli düzenlememiz vardı. Emlak sektöründe tüketicileri korumak ve emlak piyasasındaki bazı manipülasyonları ve fiyat şişirmelerini engellemek için gerek satış noktasında gerekse kiralama noktasında, mülk sahibinin ve birinci yakınlarının e-Devlet üzerinden girerek yetki vereceği emlakçıyı belirlemesi ve bu şekilde de güvenli satış veya kiralama işlerinin gerçekleştirilmesi. Bu düzenlememiz 15 Eylül‘de başladı. Şu anda deneme safhasında. 1 Ocak’tan itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek" diye konuştu.

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HAZIRLIKLAR YAPILIYOR!

Bakan Bolat, alıcı ve satıcı arasında güven dayanışması sağlanacağını vurgulayarak, "Bir diğer önemli düzenlememizde motorlu taşıt satışlarında yayınladığımız yönetmelik oldu. Yine burada da özellikle araç satışlarında çeşitli tüketici mağduriyetleri oluşmaması anlamında 27 Eylül‘de başlayacak olan güvenli ödeme mekanizması hazırlıkları tamamlanıyor. Böylece hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu iki önemli alanda piyasada çok ciddi bir güven sağlanmış olacak. Tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak ve böylece ödeme açısından da alıcıyla satıcı arasındaki ihtilaflar ortadan kaldırılacak" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, önceki ay yapılan düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Bolat, "Yenilenmiş ürünler mevzuatını çıkardık. Cep telefonları, tablet gibi elektronik saat gibi çok ciddi döviz harcaması yapılan ve ithalata bağımlı olan alanlarda israfı azaltmak ve ithalat rakamlarını azaltma gayesiyle yenilenmiş ürünlerin ticaretini de teşvik etmek için bir düzenleme çıkardık. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Sektörlerde ihtiyaç olan konularda kendi tespit ettiğimiz alanlarda ya da bize dile getirilen konularda çalışmalarımızı yapıp ekonomide, ticarette mümkün olduğunca daha fazla istikrar, daha fazla ticaret ve daha fazla güven ve en az risk ile en az işsizlik kavramlarını pekiştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Otomobil emlak
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