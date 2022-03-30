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Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

30.03.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergisinde son dakika gelişmesi yaşandı. İlk taksitlerin mart ayıyla birlikte ödenmeye başladığı emlak vergisinde 31 Mart 2022 son tarih. Pek çok kişi "Emlak vergisi ne zaman ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf?" sorularının cevabını araştırıyor. Kamu KDK tarafından açıklanan emsal karar ile tek evi olan ve emlak vergisi muafiyeti hakkı elde eden kişilere ödemiş oldukları paraları geriye dönük 5 senelik olarak almalarının yolu açıldı.

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren önemli haber geldi.Evi ve işyeri kirada olanlar için beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başladı ve 31 Mart’a kadar devam edecek. Emlak vergisini ödemek zorunda olanların yanında bir de muaf tutulacak bir kesim var. Şartları sağladığınız takdirde emlak vergisi ödemek zorunda değilsiniz. Ayrıca (KDK) tarafından açıklanan emsal karar ile tek evi olan ve emlak vergisi muafiyeti hakkı elde eden kişilere ödemiş oldukları paraları geriye dönük 5 senelik olarak almalarının yolu açıldı. Peki emlak vergisinden muaf olanlar kimler? Kimler emlak vergisi ödemek zorunda? İşte haberin detayları…

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EMLAK VERGİSİ İADE DAVASI

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından açıklanan emsal karar ile tek evi olan ve emlak vergisi muafiyeti hakkı elde eden kişilere ödemiş oldukları paraları geriye dönük 5 senelik olarak almalarının yolu açıldı.

Emlak 365'te yer alan habere göre, emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen bu hakkından haberdar olmadığı için ödeme yapan kişilere tek bir dilekçe ile binlerce liralık parayı geri alma fırsatı sunuldu.

Ombudsmanlık tarafından açıklanan emsal kararlar kapsamında belediyelere emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen ödeme yapan tek evi olan kişilere ödemiş oldukları paraları geriye dönük 5 seneye kadar ödeme talimatı verildi.

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KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Sahip olduğu tek evin 200 metrekare büyüklüğü aşmaması şartı ile; Devletin vermiş olduğu emekli maaşı dışında başka hiçbir geliri bulunmayan emekliler, Hiçbir geliri bulunmayan ev hanımları, SGK'dan almış oldukları maaşları dışında başka geliri olmayan gazi, şehit dul ve yetimleri, işsiz olduğu için geliri olmayan kişiler emlak vergisi muaf bulunuyor. Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmasına rağmen para ödemesi yapan kişiler emsal kararlar doğrultusunda ödeme yaptıkları belediyeye şahsen başvuruda bulunarak ödemiş oldukları parayı zamanaşımı sınırı nedeni ile en fazla geriye dönük 5 senelik olarak geri alabilecek.

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