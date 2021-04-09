Emlak vergisi ne zaman ödenecek? İşte emlak vergisi ödeme tarihleri

Konut sahibi olan vatandaşlar emlak vergisi ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. Nisan ayı itibari ile taşınmaz mal varlıkları için belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi 2021 tarihleri en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 2021 emlak vergileri ne zaman ödenecek? İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri 2021

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emlak vergisi, belediyeler tarafından düzenli olarak tahsil edilmektedir. Emlak vergisi, tek seferde veya iki taksit halinde ödenebilmektedir. Taksit ödemelerinde ilk taksitlendirme Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise Kasım ayında yapılmaktadır..

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere veya havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilmektedir. Ayrıca, emlak vergileri dışında artık internet bankacılığı ile de ödenebilmektedir.

Emlak Vergsinin belirlenen zaman içinde ödenmemesi halinde, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu durumda, Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödenmemesi durumunda ilk taksit tutarına gecikme zammı da eklenmektedir.



