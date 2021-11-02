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Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son gün 30 Kasım

02.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri başladı. Ödemeler 30 Kasım’a kadar yapılabilecek" dedi. Ödemeler gayrimenkul türüne büyüklüğüne göre farklılık gösterirken, ödeme yapmayanlar için ise cezası var.

Emlak vergisi ödemeleri başladı! Son gün 30 Kasım

2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri bugün başladı. Ödemeler 30 Kasım’a kadar yapılabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve arazilerin emlak vergisi konusuna girdiğini belirterek, “Emlak Vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve servete dayalı bir vergidir. Mükellefler 2. taksit ödemlerini 30 Kasım’a kadar yapabilecekler. 2021 yılı emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 4,55 oranında artırılmıştı. Ödeme yapılmadığı takdirde gecikme cezası aylık yüzde 2 olarak uygulanacak” diye konuştu.

Emlak vergisi mükellefleri ve muafiyetler hakkında da bilgiler veren Özelmacıklı, “Emlak vergisinin mükellefi bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” dedi.

"DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI DA ARTACAK"

Bu yılın bina, arsa ve araziler için 2022 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili metrekare birim değer takdirlerinin yapıldığı dönem olduğunu belirten Özelmacıklı, “2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri tespit edilerek karara bağlandı. Bazı cadde ve sokaklarda artışlar ise yüzde 50’yi geçti. Eğer geçen dönem olduğu gibi bir düzenleme gelmezse gelecek yıl için birçok mükellef çok yüksek emlak vergileri ile karşılaşacak. Değerli konut vergisi mükellef sayısı da bir hayli artacak” ifadelerini kullandı.

"EMLAK VERGİSİ ÖNEMLİ BİR ETKEN"

Özelmacıklı, “Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kiralardan tapu harçlarına kadar birçok kalemi etkilemektedir. Son düzenlemeler ile değerli konut vergisi de emlak vergilerine göre belirleniyor. Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor” dedi.

KAYNAK:İHA

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