Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları silinecek mi?

Yapılandırma paketi ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları gibi pek çok borcun anaparasında ve faizlerinde indirime gidilecek. Kısa süre içinde çıkması beklenen yasanın ardından vatandaşlar 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırma için başvuruda bulunabilecekler.
Yeni yasa ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, hem peşin ödemelerde hem de taksitlendirmelerde yapılacak yapılandırmalar, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.
Vergi ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların, yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.
Yapılandırmaya başvurup borcu olan anaparayı ilk taksit süresi içinde ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ı silinirken, yalnızca %10’u alınacak.
Taksitlendirme seçeneğine gidip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlere ise enflasyon farkının yarısı silinecek.
Yapılandırma yasasına göre, anapara ve enflasyon farkından oluşan tutara, taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Geçtiğimiz sene çıkan yapılandırma yasasına göre yeni yasa teklifinde daha yüksek faiz uygulanması söz konusu. Buna göre, önceki yapılanmada 6 eşit taksit için 1.045 olarak uygulanan katsayı yeni yapılandırmada %1.09 olarak uygulanacak. 9 eşit taksitte 1.083’ten 1.135’e, 12 eşit taksitte 1.105’ten 1.18’e, 18 eşit taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.
Diğer yandan, en son hayata geçirilen yapılandırmada yıllık faiz %4.5 iken yeni yapılandırmada % 9 olacak.
Borcu bulunan vatandaşlar, SSK ve vergi borcu yapılandırmasında 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Bununla birlikte, yapılandırmaya gidenler, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum