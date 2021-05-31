FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları silinecek mi?

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları silinecek mi?

31.05.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları bulunanlar heyecanla yapılandırma yasası bekliyor. Devlete borcu bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırma yasası ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları bulunanlara da kolaylık sağlanacak.

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları silinecek mi?

Yapılandırma paketi ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları gibi pek çok borcun anaparasında ve faizlerinde indirime gidilecek. Kısa süre içinde çıkması beklenen yasanın ardından vatandaşlar 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırma için başvuruda bulunabilecekler.

EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni yasa ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, hem peşin ödemelerde hem de taksitlendirmelerde yapılacak yapılandırmalar, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Vergi ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların, yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR MI?

Yapılandırmaya başvurup borcu olan anaparayı ilk taksit süresi içinde ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ı silinirken, yalnızca %10’u alınacak.

Taksitlendirme seçeneğine gidip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlere ise enflasyon farkının yarısı silinecek.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA FAİZ TUTARI NE KADAR?

Yapılandırma yasasına göre, anapara ve enflasyon farkından oluşan tutara, taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Geçtiğimiz sene çıkan yapılandırma yasasına göre yeni yasa teklifinde daha yüksek faiz uygulanması söz konusu. Buna göre, önceki yapılanmada 6 eşit taksit için 1.045 olarak uygulanan katsayı yeni yapılandırmada %1.09 olarak uygulanacak. 9 eşit taksitte 1.083’ten 1.135’e, 12 eşit taksitte 1.105’ten 1.18’e, 18 eşit taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.

Diğer yandan, en son hayata geçirilen yapılandırmada yıllık faiz %4.5 iken yeni yapılandırmada % 9 olacak.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA TAKSİT SEÇENEKLERİ NASIL OLACAK?

Borcu bulunan vatandaşlar, SSK ve vergi borcu yapılandırmasında 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecekler. Bununla birlikte, yapılandırmaya gidenler, tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Samsun'da küçük balıkçıya ağ desteğiSamsun'da küçük balıkçıya ağ desteği
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

İlkokullar tam zamanlı açılacak mı?

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Sendikalar maaş talebini açıkladı

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

Nefes kredisi başvuruları 1 Haziran'da başlıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Vergi ödemeleri bugün sona eriyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Koronavirüste konut fiyatları yüzde 40 arttı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Kanun teklifi kabul edildi! Yapılandırma geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.