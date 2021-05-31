Emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları silinecek mi?

Yapılandırma paketi ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçları gibi pek çok borcun anaparasında ve faizlerinde indirime gidilecek. Kısa süre içinde çıkması beklenen yasanın ardından vatandaşlar 31 Ağustos tarihine kadar yapılandırma için başvuruda bulunabilecekler.

EMLAK VERGİSİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Yeni yasa ile emlak vergisi ve çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak, hem peşin ödemelerde hem de taksitlendirmelerde yapılacak yapılandırmalar, vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

Vergi ve borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen vatandaşların, yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR MI?

Yapılandırmaya başvurup borcu olan anaparayı ilk taksit süresi içinde ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının %90’ı silinirken, yalnızca %10’u alınacak.

Taksitlendirme seçeneğine gidip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlere ise enflasyon farkının yarısı silinecek.

VERGİ YAPILANDIRMASINDA FAİZ TUTARI NE KADAR?

Yapılandırma yasasına göre, anapara ve enflasyon farkından oluşan tutara, taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Geçtiğimiz sene çıkan yapılandırma yasasına göre yeni yasa teklifinde daha yüksek faiz uygulanması söz konusu. Buna göre, önceki yapılanmada 6 eşit taksit için 1.045 olarak uygulanan katsayı yeni yapılandırmada %1.09 olarak uygulanacak. 9 eşit taksitte 1.083’ten 1.135’e, 12 eşit taksitte 1.105’ten 1.18’e, 18 eşit taksitte ise 1.15’ten 1.27’ye yükseldi.