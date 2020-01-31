FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EmlakBank Adana Şubesi açıldı

EmlakBank Adana Şubesi açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Erdem Cantimur: - " İnşallah yıl sonuna kadar da 40 şube açmak suretiyle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" - "Gerek inşaat sektöründe, gerek konut ve gerekse diğer sektörlerde ülkemizin iyi bir yere gelmesi için bankamız üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecek"

Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Adana Şubesi törenle açıldı.

EmlakBank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Erdem Cantimur, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

EmlakBank'ın çok köklü bir kurum olduğunu belirten Cantimur, "2001'de maalesef en karlı banka olmasına rağmen IMF'ye verilen bir sözden dolayı akşamdan sabaha banka kapatıldı. En karlı bankaydı ve çok büyük mal varlığı vardı. Hepsi Ziraat Bankası'na devredildi." diye konuştu.

Cantimur, EmlakBank'ın 18 yıl sonra yeniden açıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"EmlakBank bir devlet bankasıdır. Devletten bir kuruş para almadan kendi öz varlığıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yeniden canlandırıldı ve katılım bankasına dönüştü. Çok kısa sürede 11 şubeye ulaştık. İnşallah yıl sonuna kadar da 40 şube açmak suretiyle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bankayı 2019 yılı mart ayında kurmuş olmamıza rağmen, 10 ayda aktif büyüklüğümüzü 9 kat arttırdık. Hakikaten her bankanın erişemeyeceği bir yere eriştik."

Bankalarını daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını belirten Cantimur, "Gerek inşaat sektöründe, gerek konut ve gerekse diğer sektörlerde ülkemizin iyi bir yere gelmesi için bankamız üzerine düşen her türlü görevi yerine getirecek." dedi.

Adana'nın bankaları açısından öneminden bahseden Cantimur, kent sanayisi ve ticaretine de ellerinden gelen katkıyı vereceklerini kaydetti. Bazı milletvekilleri ve davetlilerin katıldığı törende, konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesimiyle açılış gerçekleştirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Erdem Cantimur, açılış, Adana, EmlakBank,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasına hapis cezası

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Altına WHO darbesi! Fiyatlar düştü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CMO’lar maaşlarını katladı transfere doymuyorlar

CMO’lar maaşlarını katladı transfere doymuyorlar

Ünlü&Co: Anadolu Restoran İşletmeleri’nin devri ilk çeyrekte tamamlanır

Ünlü&Co: Anadolu Restoran İşletmeleri’nin devri ilk çeyrekte tamamlanır

Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2019 yılında 50 milyon kişiyi aştı

Türkiye'ye gelen ziyaretçiler 2019 yılında 50 milyon kişiyi aştı

Uyanık komşu'nun fatura ödememek için 'elektrik oyunu' bilirkişi raporunda

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

Esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.