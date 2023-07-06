Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

www.ashoka.org

Ashoka, toplumsal değişimin katalizörleri olan bu bireylere 30 yıldır ev sahipliği yapıyor; bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi (Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim / gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışıyor.

Ashoka’nın etki analizi ülke düzeyinde sistematik değişim sağlayan Ashoka üyelerinin yüksek oranlarını ortaya koyuyor: Ashoka üyeliğine seçilmelerinin ardından sosyal girişimcilerin %76’sı 5 yıl içinde, %83’ü ise 10 yıl içinde ülkelerinde ulusal düzeyde yeniliklere imza atıyor.

ABD merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Ashoka, dünyanın dört bir köşesinden ticari girişimciler, iş dünyası liderleri ve vakıflar tarafından finanse ediliyor. Ashoka hiçbir ülkede kamu fonlarını kabul etmiyor.

