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Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

06.07.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ashoka Hakkında: Dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka, günümüzün acil toplumsal sorunlarına kalıcı çözümler getiren sosyal girişimcileri buluyor, onları maddi – manevi destekleyerek potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve çözümlerini yaygınlaştırmalarını sağlıyor.

Emre Kurttepeli Ashoka üyesi oldu

www.ashoka.org

Ashoka, toplumsal değişimin katalizörleri olan bu bireylere 30 yıldır ev sahipliği yapıyor; bugün 70 ülkeden 3000’i aşkın Ashoka üyesi (Ashoka Fellow) insan hakları, kalkınma, çevre, sağlık, eğitim / gençlik ve vatandaş katılımı gibi çeşitli alanlarda çalışıyor.

Ashoka’nın etki analizi ülke düzeyinde sistematik değişim sağlayan Ashoka üyelerinin yüksek oranlarını ortaya koyuyor: Ashoka üyeliğine seçilmelerinin ardından sosyal girişimcilerin %76’sı 5 yıl içinde, %83’ü ise 10 yıl içinde ülkelerinde ulusal düzeyde yeniliklere imza atıyor.

ABD merkezli uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Ashoka, dünyanın dört bir köşesinden ticari girişimciler, iş dünyası liderleri ve vakıflar tarafından finanse ediliyor. Ashoka hiçbir ülkede kamu fonlarını kabul etmiyor.

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Emre Kurttepeli

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