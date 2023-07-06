Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Sermayesi Lisansını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın elinden aldı

Hazine Müsteşarlığı tarafından 11 Nisan 2013 tarihinde Swiss otelde düzenlenen, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Bireysel Katılım Sermayesi lisansları dağıtıldı.

Emre Kurttepeli, Bireysel Katılım Lisansı alan ilk sekiz yatırımcıdan biri oldu. Ali Sabancı, Ümit Boyner, Murat Yalçıntaş, Pınar Abay, Atilla Kurama, Mehmet Buldurgan, Hasan Aslanoba Bireysel Katılım Yatırımcıları Lisansını alan diğer isimler oldular.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’na ilişkin, “Bugünden itibaren ilk defa devlet bu sisteme katkı verip teşvik etmeye başlayacak” dedi. Babacan, Bireysel Katılım Sermayesi Programı’nın tanıtımında, sistemin, Türkiye’nin ekonomik olarak dinamik ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına önemli katkı sağlayacağını, dünyada uygulamanın yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydetti.



