Emre Kurttepeli, Columbia Üniversitesi Küresel Etkinliği’ndeki tartışma paneline konuşmacı olarak katıldı

250’den fazla kişiden oluşan dinleyici kitlesi eğitimine yeni başlayan Columbia öğrencileri ve onların aileleri, diğer Amerikan üniversitelerinin mezunları, Türkiye’de yaşayan daha geniş bir Columbia mezunlar topluluğu ve ziyaretçi mezunları ve fakülteyi kapsıyordu. Hepsi alanında lider olan panel üyeleri

İnternet girişimcisi Emre Kurttepeli ’90SEAS,’01SIPA; yayıncı Vuslat Doğan Sabancı ’96SIPA; mimar Nazlı Gönensay Akbaygil ’94GSAPP; ve televizyon programına ev sahipliği yapan ve Alman hükümet danışmanı Ali Aslan ’00JRN, — kadın ve azınlık hakları, siyasette dinin yeri, Türk kimliğinin İstanbul’daki baştan savma kalkınmanın ortasında nasıl korunacağı ve Avrupa’nın Türkiye’ye bakış açısı gibi konularla mücadele etti. Beş günlük CAA program aynı zamanda Columbia sanat tarihçisi Holger Klein’ın yanı sıra Sanat Okulu dekanı Carol Becker ve SALT galeri müdürü Vasif Kortunla yapılan sanat ve arşiv oluşturma konuları üzerine yapılan bir söyleşiyle öne çıkan mimari gezilerden oluşuyordu. Üniversite etkinlikleri ve programları için Mezunlar ve Kalkınma Ofisi yönetici müdürü Ilene Markay-Hallack “Küresel merkez ve Türkiye Columbia Kulübü başkanı Ilknur Aslan [’98SIPA]’la yapılan işbirliği bu etkinliği yerine bir seviyeye ulaştırdı,” dedi. “İstanbul’da bulunan meslektaşlarımız bizim için bir nevi Türk Temel Müfredatı’na kapılarını açtı.”



