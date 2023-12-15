Emre Kurttepeli, Endeavor Boost the Future ‘’Demo Day’’ Etkinliği açılış Konuşmasını Yaptı

Etkinlikte, 3 ay boyunca yoğun bir mentorluk ve eğitim desteği alan startuplar, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerine girişimlerini sundu.

Bu yılki programda 12 girişimci, fintek, oyun, perakende gibi farklı sektörlerden yapay zeka destekli çözümleriyle dikkati çekti. Boost The Future programına seçilen ve Demo Day’de yer alan girişimler arasında Defy, ELYT, Finsmart, Guul Games, Jobtogo, Octobus, PvX, Ruuf, Selfprof, Shipicons, UrClimate ve Waste Long yer aldı. Bu girişimciler, Akbank Lab ve Endeavor’ın deneyimli mentörleri ile birlikte iş fikirlerini olgunlaştırdı ve uluslararası arenaya açılmak için destek aldılar.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Endeavor olarak, Türkiye’yi destekleyen girişimcilerin küresel platformu olmak için yola çıktıklarını belirtti. 40’a yakın pazarda faaliyet gösteren uluslararası bir yapı olarak, gelişen 16 yılda Türkiye’nin bugün en çok bilinen ve ekosistemlerin kurucularının rol modeli haline geldiği tüm girişimlerle yan yana durduklarını aktardı.

Kurttepeli şu bilgileri verdi:

“Kısaca, büyük düşünen girişimcileri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destekliyoruz. Daha yola çıkarken bile sadece bulundukları yeri değil, dünyayı da değiştirmeye niyetlenen ve değişimden korkmadan yollarına devam eden, yeni nesil girişimcilere mentorluk ve yatırım yapan, girişimcilik ekosistemini büyüten, ”çarpan etkisi” yaratan bu girişimciler ve şirketleri, artık ülkelerin ve dünyanın gidişatına yön veriyor. Boost the Future ile, bu şirketleri erkenden tespit ederek geleceğin Endeavor Girişimcileri’ni bulmayı hedefliyoruz. 5 senedir devam ettiğimiz Boost the Future’da, Akbank’la girişimcilik ekosistemini birlikte geliştirebilme ve girişimcilere destek olabilme şansı yakaladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Tüm Akbank ekibine teşekkür ediyor, program mezunlarımıza girişimcilik yolculuklarında bol başarı diliyorum.”





