FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emre Kurttepeli, Endeavor Boost the Future ‘’Demo Day’’ Etkinliği açılış Konuşmasını Yaptı

Emre Kurttepeli, Endeavor Boost the Future ‘’Demo Day’’ Etkinliği açılış Konuşmasını Yaptı

15.12.2023 15:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endeavor Türkiye ve Akbank işbirliğiyle düzenlenen girişim hızlandırma programı “Boost The Future”ın 5. dönemi, “Demo Day” etkinliği ile son buldu.

Emre Kurttepeli, Endeavor Boost the Future ‘’Demo Day’’ Etkinliği açılış Konuşmasını Yaptı

Etkinlikte, 3 ay boyunca yoğun bir mentorluk ve eğitim desteği alan startuplar, yatırımcılar ve girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerine girişimlerini sundu.

Bu yılki programda 12 girişimci, fintek, oyun, perakende gibi farklı sektörlerden yapay zeka destekli çözümleriyle dikkati çekti. Boost The Future programına seçilen ve Demo Day’de yer alan girişimler arasında Defy, ELYT, Finsmart, Guul Games, Jobtogo, Octobus, PvX, Ruuf, Selfprof, Shipicons, UrClimate ve Waste Long yer aldı. Bu girişimciler, Akbank Lab ve Endeavor’ın deneyimli mentörleri ile birlikte iş fikirlerini olgunlaştırdı ve uluslararası arenaya açılmak için destek aldılar.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Endeavor olarak, Türkiye’yi destekleyen girişimcilerin küresel platformu olmak için yola çıktıklarını belirtti. 40’a yakın pazarda faaliyet gösteren uluslararası bir yapı olarak, gelişen 16 yılda Türkiye’nin bugün en çok bilinen ve ekosistemlerin kurucularının rol modeli haline geldiği tüm girişimlerle yan yana durduklarını aktardı.

Kurttepeli şu bilgileri verdi:

“Kısaca, büyük düşünen girişimcileri, hayallerini gerçekleştirebilmeleri için destekliyoruz. Daha yola çıkarken bile sadece bulundukları yeri değil, dünyayı da değiştirmeye niyetlenen ve değişimden korkmadan yollarına devam eden, yeni nesil girişimcilere mentorluk ve yatırım yapan, girişimcilik ekosistemini büyüten, ”çarpan etkisi” yaratan bu girişimciler ve şirketleri, artık ülkelerin ve dünyanın gidişatına yön veriyor. Boost the Future ile, bu şirketleri erkenden tespit ederek geleceğin Endeavor Girişimcileri’ni bulmayı hedefliyoruz. 5 senedir devam ettiğimiz Boost the Future’da, Akbank’la girişimcilik ekosistemini birlikte geliştirebilme ve girişimcilere destek olabilme şansı yakaladığımızdan dolayı çok mutluyuz. Tüm Akbank ekibine teşekkür ediyor, program mezunlarımıza girişimcilik yolculuklarında bol başarı diliyorum.”

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyorTapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor
Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası yayımladı!Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası yayımladı!
Bakan Şimşek, yatırımcılarla bir araya geldiBakan Şimşek, yatırımcılarla bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli
En Çok Okunan Haberler
Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor

Tapu ve kadastroda "3 boyutlu" dönem başlıyor

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası yayımladı!

Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini... Merkez Bankası yayımladı!

Bireysel kredileri hedef aldı: 'Zamanı gelmiştir'

Bireysel kredileri hedef aldı: 'Zamanı gelmiştir'

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.