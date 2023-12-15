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Emre Kurttepeli, Fast Company Corporate & Startup Day 2023 Etkinliğine Konuşmacı Olarak Katıldı

15.12.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Fast Company Corporate StarUp Etkinliği 12 Aralık 2023 tarihinde Wyndham Grand Otelde gerçekleştirildi.

Emre Kurttepeli, Fast Company Corporate & Startup Day 2023 Etkinliğine Konuşmacı Olarak Katıldı

Emre Kurttepeli yaptığı konuşmada gelecek 2 yıl için öngörülerini paylaştı:

“Kasım ayında ABD’deki önde gelen VC fon yöneticileriyle yaptığım son toplantılara dayanarak, 2024 ve 2025’in girişimciler için zorlu yıllar olacağını düşünüyorum.

Warren Buffett’ın bir sözü var, ”sular çekildiğinde kimin çıplak yüzdüğü anlaşılır’’ Yeni girişimciler için zorlu bir döneme giriyoruz, ancak mevcut başarılı girişimler için bir asit testi de olacak. Başka bir deyişle, kimin ‘mayosunu giydiğini’ göreceğiz. Bu uzun vadede iyi bir şey olduğuna inanıyorum çünkü hayatta kalanlar çok daha güçlü çıkacaklar. Böylece, tüm teknoloji ekosistemi daha sağlıklı bir yapıya evrilecek.

Türkiye’deki mevcut startuplar için önümüzdeki iki yıl kritik olacak. Halihazırda trend olan yatırım kategorileri, yapay zeka, robotik, biyomedikal ve tıbbi teknoloji etrafında dönüyor. Bu trendler pahalı ve derin araştırma-geliştirme gerektiriyor. Ne yazık ki, Türkiye bu alanlarda güçlü değil. Bu teknolojileri tüketici konumundan üretici konumuna geçiş yapmamız gerekiyor. Bunun nasıl başarılacağını bulmak hayati önem taşıyor. Türkiye’nin nüfusu ve ekonomisi yerel startupları sürdürmek için yeterince büyük, ancak şimdi tam olarak global olma zamanı geldi.

Gelecek 10 yıl içinde, tüm iş sektörlerinin yapay zekayı benimsemesi ve kullanması gerekecek. Bu, girişimciler için büyük bir fırsat yaratacak ve Türk girişimcilerinin bu dönüşümün bir parçası olmanın yollarını bulması gerekecek.

John Kay’in ‘Obliquity’ kitabı çok önemli bir mesaj iletiyor; hedefe varmak için dolaylı yoldan gitmelisiniz. Yani, mutlu olmak istiyorsanız, amacınız mutlu olmak olmamalıdır, yada kar yaratmak istiyorsanız, asıl hedefiniz kar yaratmak olmamalıdır.”

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Emre Kurttepeli
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