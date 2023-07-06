Emre Kurttepeli (GEP) Küresel Girişimcilik Platformunda Konuşmacı ve jüri üyesi olarak yer aldı

Boston Tufts Üniversitesi ev sahipliğnde; Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Girişim Programı (GEP) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen, “Türkiye’de Girişimcilik. Yeri ve Önemi” adlı panel iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Öğretim üyelerinden oluşan heyetin yanı sıra yüzü aşkın ABD’li akademisyenin izlediği panel, TEPAV Kıdemli Danışmanı ve Tufts Tisch College Yönetim Kurulu Üyesi Steven Koltai modaratörlüğünde gerçekleşti.

Organizasyonda, Mynet’in Kurucusu ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli de konuşmacı olarak yer aldı. Mynet’in Kurucusu ve Galata Business Angels Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli: kendisinin de bir girişimci olduğunu belirterek, “Bugün gençler açısından çok büyük bir değişim var. Gençler ekonomiye dahil oluyor. Bizim kuşağa göre muazzam bir değişim var. Türkiye bölge için bir rol olabilir. Başbakanımız genç nüfusa önem veriyor. Bu nüfusu sürdürülebilir kılan bir ekonomi olmalı” dedi.

