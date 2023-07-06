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Emre Kurttepeli ICT Summit NOW’a Konuşmacı olarak katıldı

06.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Kıtanın En Büyük İş ve Teknoloji Zirvesi olan ICT Summit Now 24-26 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Emre Kurttepeli ICT Summit NOW’a Konuşmacı olarak katıldı

ICT Summit NOW: İş ve bilişim dünyasının nabzını tutan, çok boyutlu ve fark yaratan içeriği ile prestijli konumda bulunan ICT Summit NOW bu yıl asgari üç kıtadan, ulusal ve uluslararası profesyoneli bir araya getirerek bilgi ve işbirliği olanaklarını geliştirdi.

ICT Summit NOW, katılımcılara alanlarında kanaat önderi olan değerli konuşmacıları, konferansları, forumları, uygulama seminerleri, etkin uygulama ve gösteri alanları, eşleştirme toplantıları, sosyal etkinlikleriyle zengin ve benzersiz bir deneyim sundu.

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Emre Kurttepeli “İnovasyon Olmadan Girişimcilik, Girişimcilik Olmadan İnovasyon Olur mu?” isimli panelde konuşmacı olarak yer aldı.

• Girişimcilik nedir? Girişimcilik kültürü nasıl oluşturulur?
• İnovasyon nedir? Girişimcilikte inovasyonun önemi nedir? İnovasyon kültürü nasıl oluşturulur?
• Teknoloji girişimcilere neler sunuyor, hangi kapıları açıyor?
• Ülkemizde teknolojide inovasyonu geliştirmek için neler yapılmalı?
• Doğru yatırım ve fon bulmanın yolları, ipuçları

“Girişimcilikte İnovasyon Forumu”nda tüm bu sorular cevaplandı.

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Emre Kurttepeli

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