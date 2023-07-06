Emre Kurttepeli Koç Üniversitesi “Yatırımcı ile Öğle Yemeği Serisi”ne Katıldı

On tane girişimci ruha sahip öğrenciyle birlikte Emre Kurttepeli, bir teknoloji girişimcisi olarak kendi deneyimleriyle ilgili bir sohbeti yönetti, Türkiye’nin hızlıca büyüyen girişimcilik ekosistemiyle ilgili önemli görüşlerini paylaştı. Kuluçka merkezinde kendi iş fikri üzerinde çalışan öğrenciler ise girişimlerini Emre Kurttepeli’ye anlatma fırsatını buldu ve girişimlerinin devamlılığıyla ilgili kendisinin geri bildiriminden faydalandı.

Etkinlikten sonra Emre Kurttepeli, gerçekten ilgili öğrencilerle daha açık bir iletişim kurma imkânını sunduğu için daha çok buna benzer küçük, samimi ortamları tercih ettiğini belirtti. Üstelik katılan öğrencilerin hepsi Emre Kurttepeli’nin paylaştığı görüşlerin çok faydalı olduğunu, kendi girişim fikirlerinin peşinden gitmek için yeni motivasyon bulduklarını söylediler.



