Emre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptı

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli içinde bulunulan bu dönemde, özellikle sağlık sektöründe fark oluşturan girişimcilerin, önlerinin açılmasının ve yanlarında destek mekanizmaları olduğunu bilmelerinin, ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

Kurttepeli, açılış konuşmasında:

‘Senelerdir farklı sektörlere ve girişim seviyelerine yönelik yürüttüğümüz program ve projelerle gördük ki, benzer aşama ve süreçlerden geçen girişimciler, sadece atölye ve eğitimlerden değil, birbirleriyle bilgi paylaşmaktan da çok besleniyor. Öte yandan ekosistemde girişimci merkezli, iş birliğini ve etki yaratmayı hedef alan çalışmalar yürütmek bizim her zaman önceliğimiz oldu. Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim, dolayısıyla PharmUp Programı’nı, Sanofi’yle birlikte ikinci defa yürütmekten son derece mutluyuz. Bize program boyunca destek sağlayan tüm mentor ve partnerlerimize teşekkür ediyor ve Demo Day’de seçilen girişimcilere tebriklerimi iletiyorum. Girişimcilerle çıktığımız yol uzun ve heyecanlı bir süreç, onlara desteğimiz her zaman devam ediyor. Tüm girişimcileri gayretleri ve girişimci olacak cesareti gösterdikleri için kutlarım.’

