FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptı

Emre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptı

15.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanofi’nin Endeavor iş birliğiyle Türkiye’de sağlık alanında yenilikçi çözümler geliştirmek üzere düzenlediği: PharmUp Girişimcilik Programı’nın 3. dönemi Demo Day ile tamamlandı.

Emre Kurttepeli, PharmUp 3, Demo Day açılış konuşmasını yaptı

Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli içinde bulunulan bu dönemde, özellikle sağlık sektöründe fark oluşturan girişimcilerin, önlerinin açılmasının ve yanlarında destek mekanizmaları olduğunu bilmelerinin, ne kadar önemli olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

2

Kurttepeli, açılış konuşmasında:

‘Senelerdir farklı sektörlere ve girişim seviyelerine yönelik yürüttüğümüz program ve projelerle gördük ki, benzer aşama ve süreçlerden geçen girişimciler, sadece atölye ve eğitimlerden değil, birbirleriyle bilgi paylaşmaktan da çok besleniyor. Öte yandan ekosistemde girişimci merkezli, iş birliğini ve etki yaratmayı hedef alan çalışmalar yürütmek bizim her zaman önceliğimiz oldu. Bu noktada Sanofi gibi ortak hedefler paylaştığımız bir partnerle yol almak bizim için büyük bir şans ve çok güzel bir deneyim, dolayısıyla PharmUp Programı’nı, Sanofi’yle birlikte ikinci defa yürütmekten son derece mutluyuz. Bize program boyunca destek sağlayan tüm mentor ve partnerlerimize teşekkür ediyor ve Demo Day’de seçilen girişimcilere tebriklerimi iletiyorum. Girişimcilerle çıktığımız yol uzun ve heyecanlı bir süreç, onlara desteğimiz her zaman devam ediyor. Tüm girişimcileri gayretleri ve girişimci olacak cesareti gösterdikleri için kutlarım.’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2019 Konferansı’nda konuşma yaptıEmre Kurttepeli, Webrazzi Summit 2019 Konferansı’nda konuşma yaptı
SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözlerSON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler
Erken emeklilik için AK Parti'den açıklamaErken emeklilik için AK Parti'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
Emre Kurttepeli

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Suriyeli olduğunu söyleyerek yaptığı konuşma infial yaratmıştı! Gerçek çok başka çıktı…

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Herkes 11 bin TL derken...

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

Rus turisti parçalayarak öldürmüştü! Köpek balığı için karar verildi

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.