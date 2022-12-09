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Son dakika: EYT hesabıyla birlikte 2023 memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

09.12.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'de yaş sınırı tartışmaları devam ederken milyonlarca memur ve emekli de zamlı maaşlarını merak ediyor. Maaşlar Ocak 2023'te artacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra da beş aylık zam oranı netleşti. Enflasyon farkının yanında refah payı ve ek gösterge artışı da eklenecek. Rakamlar daha da yukarıya çıkacak.

Son dakika: EYT hesabıyla birlikte 2023 memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek gösterge ayarı...

Memur ve emekli 2023 Ocak zammı için sadece bir enflasyon verisi kaldı. 3 Ocak’ta duyurulacak enflasyon oranı sonrasında milyonlarca kişinin yeni zamlı maaşları da belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık rakamlar ise netleşti. Bu kapsamda SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,04 zam oranını garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı garantiledi. Peki yeni zam oranlarıyla birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık rakamlar sonrası memur ve emeklilerin alacağı en düşük maaşlar için hesaplamalar değişti. Yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu. 2000 öncesi SSK emeklisinin 5 aylık zamlı maaşı 5.345 TL’ye, 2000 sonrası 3.314 TL’ye, Bağ-Kur emeklisinin 4.786 TL’ye, Bağ-Kur tarım emeklisinin ise 3.803 TL’ye yükseldi.

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REFAH PAYI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma başlattığı öğrenildi.

MEMUR EMEKLİSİNE EK GÖSTERGE FARKI

Memurların ek göstergelerine ilişkin yasal düzenleme de 15 Ocak 2023 itibarıyla memur aylıklarına yansıyacak.

Ancak bunun da yanında memur emeklileri 2023’ün başından itibaren ek gösterge artışından yararlanacak. 3600 ek gösterge için yasa Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı. Ancak uygulama içinse 2023 Ocak ayı bekleniyor. Bu tarihten sonra memur emeklilerinin enflasyon farklı zamlı maaşların üzerine ek göstergeden kaynaklanan fark da eklenecek.

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KİM, NE KADAR MAAŞ AŞACAK?

Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20’ler civarında bir artış olması bekleniyor. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında 1.749 ile 1.971 lira arasında yükseliş getirecek. Buna göre birinci derecedeki bir öğretmenin emekli aylığı ek gösterge ile 5 aylık enflasyon farkı ile 10.349 TL’ye yükselecek. Hemşire ve din görevlilerinin de maaşı 10 bin liranın üzerine yükselecek. Polis memuru emeklilerinde ise en düşük maaş 11 bin liraya yaklaşacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE DE YANSIYACAK

Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.

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