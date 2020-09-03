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Emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları! Gümüş kazandırır mı? Altın kazandırır mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.09.2020 12:19 | Son Güncelleme

Yatırımlarını emtia piyasasında yapmak isteyenler tarafından gümüş kazandırır mı altın kazandırır mı soruları soruluyor. Bu doğrultuda en çok kazandıran yatırım araçları araştırılıyor. AA muhabiri, emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden verileri derledi. Buna göre senenin 8 ayında emtia grubu araçlarından 9 tanesi kazandırdı, 9 tanesi ise kaybettirdi. Peki, en fazla kazandıran yatırım aracı hangisi? İşte detaylar…

Emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları! Gümüş kazandırır mı? Altın kazandırır mı?

Altın ve gümüşte yaşanan hareketlilik yatırımcıların emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları 2020 konusunda araştırma yapmasına neden oluyor. Kovid-19 ile beraber piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, yıllık emtia fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Teminat açığı kaynaklı satışlar, küresel büyüme endişeleri, doların değer kazanması, tarım ve arz-talep dengesi; bu sene emtia fiyatlarını etkileyen faktörler arasında bulundu. Merkez bankalarının destekleyici politikaları ve ekonomilerin normale dönmeye başlaması ise emtia talebini olumlu anlamda etkiledi.

AA muhabiri, emtia piyasasında işlem göre 18 ürünün fiyat hareketlerine bakarak en fazla kazandıran yatırım aracı 2020 verilerini derledi. Buna göre senenin 8 ayında emtia grubu araçlarından 9 adeti kazandırdı, 9 adeti ise kaybettirdi. Peki, 2020 en çok kazandıran yatırım aracı hangileri? İşte detaylar...

GÜMÜŞ KAZANDIRIR MI?

AA muhabirinin derlediği verilere göre emtia piyasasındaki yatırımcılara ocak ile ağustos arasındaki dönemde en çok gümüş kazandırdı. İlgili dönemde %57,6 ile yatırımcısına en çok gümüş kazandırdı. Vatandaşlar ve yatırımcılar arasında gümüş karlı bir yatırım mı şeklinde sorular soruluyor. Analistler ise gümüşün güvenli bir liman olarak görülmesini ve gümüş arzında bir süredir gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyici etkenler arasında bulunduğunu belirtiyor. Şimdi, gümüş fiyatları da merak ediliyor. Ağustos ayında gümüş 29,859 dolar ile 7,5 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Emtia piyasasına bakıldığı zaman temmuz ayında ve ocak ve temmuz döneminde yatırımcıya en çok gümüş kazandırmıştı.

ALTIN KAZANDIRIR MI?

Yatırımcılar ve vatandaşlar arasında altın kazandırdı mı sorusuna da yanıt aranıyor. Vatandaşlar, yatırımlarının yönünü belirlemek için altın kazandırır mı 2020 sorusunun cevabını merak ediyor. Gümüşten sonra altın ise yatırımcısına 29,7 kazandırdı. Böylece derlenen verilere göre altın kazandırma oranı 29,7 oldu. Kovid-19 karşısında sene boyunca, merkez bankaları tarafından atılan genişlemeci adımlar ve salgınla ilgili ikinci dalga endişeleri ile beraber ons altın da da yükseliş sürdü.

Şimdi herkes, bundan sonra altın kazandıracak mı sorusuna cevap arıyor. Salgının yaratacağı olası sosyal ve ekonomik etkiler, ABD ve Çin arasındaki gerginlik ve ABD iş gücü piyasasındaki sıkıntılı durum gibi faktörler ons altın fiyatını destekleyici unsurlar arasında yer aldı. Altın karlı bir yatırım mı konusunda güncel veriler de merak ediliyor. Altının onsu geçtiğimiz ay 2.075,11 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARAÇLARI

Gümüş ve altından sonra en fazla kazandıran yatırım aracı olarak %20,1 oran ile doğal faz ön plana çıkıyor. Bunun ardından ise paladyum %16,1, çinko %11,4, nikel %10,3, bakır %8,7 ve kakao %4,5 değer kazandı. En çok kazandıran yatırım aracı listesinde yer alan kurşun ise %2,9 değer kazandı. Bunun yanı sıra ocak ile ağustos döneminde soya fasulyesi %0,2 ve kahve %0,5 oranla yatırımcısına kaybettirdi. İlgili dönemde buğday %1,2, alüminyum %1,4, platin %3,5 ve pamuk da %5,6 kaybettirdi. Şeker ise yatırımcılarına %5,7 kaybettirdi. Mısırda da %7,5 azalış kaydedilirken Brent petrol yatırımcısına %31,6 kaybettirdi.

AĞUSTOS AYINDA EMTİA PİYASASINDA EN ÇOK NE KAZANDIRDI?

Ağustos ayına bakıldığında ise emtia grubu araçları içinden 17 tanesi kazandırdı ve yalnızca 1 tanesi kaybettirdi. Ağustos ayı doğrultusunda yatırımcıya en çok %46,2 ile doğal gaz kazandırdı. Doğal gaz’ın ardından ise %15,4 ile gümüş, %12,1 ile nikel, %10,6 ile kakao, %10,5 ile çinko ve %9,7 ile mısır geldi. Kahvede %8,5 artış kaydedildi. Bunların yanı sıra paladyum %7,6, soya fasulyesi %6,8, alüminyum %5,5, kurşun %4,7, bakır ile Brent petrol %4,5 ve pamuk ile buğday da %4 kazandırdı. Platin yatırımcısına %2,6 kazandırırken şeker de %0,2 kazandırdı.

Emtia grubu araçlarına bakıldığında ağustos ayında yatırımcıya %0,4 ile yalnızca altın kaybettirdi. Analistlere göre ons altın fiyatındaki düşüş konusunda; ABD’de görüşülmeye başlanan teşvik paketi ve küresel bazdan beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler önemli bir rol oynadı. Analistler tarafından Kovid-19 aşısına dair yaşanan olumlu haber akışının, küresel piyasada riskli olan varlıklara yönelim konusunu desteklediği kaydedildi.

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