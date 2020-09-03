Emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları! Gümüş kazandırır mı? Altın kazandırır mı?

Altın ve gümüşte yaşanan hareketlilik yatırımcıların emtia piyasasında en çok kazandıran yatırım araçları 2020 konusunda araştırma yapmasına neden oluyor. Kovid-19 ile beraber piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler, yıllık emtia fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Teminat açığı kaynaklı satışlar, küresel büyüme endişeleri, doların değer kazanması, tarım ve arz-talep dengesi; bu sene emtia fiyatlarını etkileyen faktörler arasında bulundu. Merkez bankalarının destekleyici politikaları ve ekonomilerin normale dönmeye başlaması ise emtia talebini olumlu anlamda etkiledi.

AA muhabiri, emtia piyasasında işlem göre 18 ürünün fiyat hareketlerine bakarak en fazla kazandıran yatırım aracı 2020 verilerini derledi. Buna göre senenin 8 ayında emtia grubu araçlarından 9 adeti kazandırdı, 9 adeti ise kaybettirdi. Peki, 2020 en çok kazandıran yatırım aracı hangileri? İşte detaylar...

GÜMÜŞ KAZANDIRIR MI?

AA muhabirinin derlediği verilere göre emtia piyasasındaki yatırımcılara ocak ile ağustos arasındaki dönemde en çok gümüş kazandırdı. İlgili dönemde %57,6 ile yatırımcısına en çok gümüş kazandırdı. Vatandaşlar ve yatırımcılar arasında gümüş karlı bir yatırım mı şeklinde sorular soruluyor. Analistler ise gümüşün güvenli bir liman olarak görülmesini ve gümüş arzında bir süredir gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyici etkenler arasında bulunduğunu belirtiyor. Şimdi, gümüş fiyatları da merak ediliyor. Ağustos ayında gümüş 29,859 dolar ile 7,5 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Emtia piyasasına bakıldığı zaman temmuz ayında ve ocak ve temmuz döneminde yatırımcıya en çok gümüş kazandırmıştı.