En az 15 bin TL ödeniyor! 2 şartı bulunuyor

SSK ya da Bağkur’dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var. Dul memur eş evlenirse 12 aylık çeyiz yardımından yararlanıyor. Öte yandan anne oğlundan ya da kızından dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi durumunda maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı alabilir.

15 BİN TL ÖDENİYOR!

SSK veya Bağkur’lu anne veya babasının ölümü durumunda yetim kalan kız çocuğuna maaş bağlanıyor, evlenirse çeyiz parası veriliyor. Bu desteğe evlilik ödemesi de deniyor. Yetim aylığı evlilik durumunda kesilir ve kız çocuğuna çeyiz parası verilir. Bu maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş) toplu olarak verilir.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşının bu yıl 2 bin 500 TL olmasının ardından diğer ödeneklerde de artış meydana geldi. Yetim parası en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 TL olarak veriliyor. Bu yardım 24 ay için toplamda 15 bin TL olarak ödenecek. Çeyiz parası tek seferlik ödeniyor.



2 ŞARTI BULUNUYOR

2008'den beri yetim kız çocuklarına bu aylık veriliyor. Çeyiz parasını alabilmek için yetim aylığı almak ve yetim aylığı alırken evlenmek gerekiyor. Bu desteği almak için SGK ilk müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezilerine müracaat edilmeli. Evlendiği tarih itibarıyla 5 yıl içerisinde evlenme ödeneği başvurusu yapılmazsa bu hak yanar.

Evlendikten sonra çeyiz parası alanlar, boşanırsa ve üzerinden 24 ay geçmezse yeniden yetim aylığı alamaz. Yetim aylığı alıp evlenen, eşi ölen ve eşinden dolayı yetim aylığı almaya hak kazananlar, bu aylığı hemen alabilir. Bu aylık için çeyiz parasının sona ermesi beklenmez.

İki kız çocuğu ölüm aylığı alır ve biri evlenirse ve çeyiz parasından dolayı aylığın kesilmesi durumunda ölüm aylığı almaya devam edecek olan kız çocuğunun ölüm aylığı oranı artar. Bu aylık miktarı çeyiz parası ödenen sürenin sonunda yani 2 yıl sonra yükselebilir.



