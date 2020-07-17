En az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar! SGK girişi o tarihten önce olanlar...

Erken emekli olmak ya da daha fazla emekli maaşı almak gibi çeşitli fırsatları beraberinde getiren 1999 öncesi sigorta girişinin diğer tüm sigorta girişlerinde olduğu gibi basit de olsa bazı şartları bulunuyor. Eğer siz veya yakınlarınız bu dönemde sigorta kaydı yaptırdıysanız diğer basit şartları da sağladığınız takdirde tüm bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajıyla ilgili bilmeniz gereken ayrıntılar...

HANGİ SİGORTALI GRUPLARI EMEKLİLİK AVANTAJINDAN FAYDALANABİLİYOR?

İlk olarak hangi sigortalı gruplarının 1999 öncesi emeklilik avantajlarından faydalanabildiğini netleştirmek gerekiyor. SSK 4A grubu ile birlikte BAĞ-KUR 4B ve Emekli Sandığı 4C grupları da 1999 öncesi emeklilik fırsatlarından yararlanabiliyor. Diğer yandan tüm bu sigortalı gruplarında erken emeklilik veya sonraki yıllara göre daha yüksek emekli maaşı gibi avantajları elde edebilmek için en az 3600 prim gününü doldurmuş olma şartı aranıyor.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ YAPILMIŞ OLANLARIN AVANTAJLARI NELER?

Çoğu zaman yalnızca erken emeklilik fırsatı nedeniyle bilinen 1999 öncesi sigorta girişinin aslında sigortalıya sunduğu tek avantaj bu değil. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren sigorta girişi olanlara göre daha fazla emekli maaşı alan 1999 öncesi grup, bu nedenle yalnızca yaş açısından değil, maaş açısından da daha avantajlı sayılıyor.