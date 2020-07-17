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En az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar! SGK girişi o tarihten önce olanlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Her yıl zorlaşan emeklilik şartları kuşkusuz önceki yılları bu açıdan çok daha avantajlı hale getiriyor. Bu nedenle 2008 veya 1999 öncesi gibi farklı dönemlerde sigorta girişi olanlar sahip oldukları avantajları merak edebiliyor. Siz de bu yazı sayesinde birçok avantajı beraberinde getiren 1999 öncesi SGK girişiyle ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

En az 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyorlar! SGK girişi o tarihten önce olanlar...

Erken emekli olmak ya da daha fazla emekli maaşı almak gibi çeşitli fırsatları beraberinde getiren 1999 öncesi sigorta girişinin diğer tüm sigorta girişlerinde olduğu gibi basit de olsa bazı şartları bulunuyor. Eğer siz veya yakınlarınız bu dönemde sigorta kaydı yaptırdıysanız diğer basit şartları da sağladığınız takdirde tüm bu avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. İşte 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajıyla ilgili bilmeniz gereken ayrıntılar...

HANGİ SİGORTALI GRUPLARI EMEKLİLİK AVANTAJINDAN FAYDALANABİLİYOR?

İlk olarak hangi sigortalı gruplarının 1999 öncesi emeklilik avantajlarından faydalanabildiğini netleştirmek gerekiyor. SSK 4A grubu ile birlikte BAĞ-KUR 4B ve Emekli Sandığı 4C grupları da 1999 öncesi emeklilik fırsatlarından yararlanabiliyor. Diğer yandan tüm bu sigortalı gruplarında erken emeklilik veya sonraki yıllara göre daha yüksek emekli maaşı gibi avantajları elde edebilmek için en az 3600 prim gününü doldurmuş olma şartı aranıyor.

1999 ÖNCESİ SGK GİRİŞİ YAPILMIŞ OLANLARIN AVANTAJLARI NELER?

Çoğu zaman yalnızca erken emeklilik fırsatı nedeniyle bilinen 1999 öncesi sigorta girişinin aslında sigortalıya sunduğu tek avantaj bu değil. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren sigorta girişi olanlara göre daha fazla emekli maaşı alan 1999 öncesi grup, bu nedenle yalnızca yaş açısından değil, maaş açısından da daha avantajlı sayılıyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLARDA EMEKLİLİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

En geç 8 Eylül 1999 SGK giriş tarihi şartını yerine getiren sigortalı, eğer 3600 prim gününü tamamlamışsa kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşından itibaren emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bunun için 15 yıllık hizmet akdi şartına uyması ve iş yerinden emeklilik için onay alması yeterli oluyor. 1999 yılında sigorta girişi yapılmış ancak 3600 prim gününü tamamlamamış olanlar ise toplam prim gününü tamamlayana kadar emeklilik için herhangi bir başvuru yapamadıkları gibi toplam prim gününü tamamladıkları tarihe bağlı olarak emeklilik alt sınır yaşı da kademeli şekilde artıyor.

1999 VE 2000 GİRİŞLİ SİGORTALILARIN FARKLARI NELER?

1999 öncesinde SGK girişine sahip olmanın avantajlarını daha iyi anlayabilmek için 2000 yılında sigorta girişi gerçekleşmiş olanlarla karşılaştırılmaları, durumu çok daha net bir hale getiriyor. Örneğin; 2000 yılında sigorta girişi yapılmış olan biri tüm şartları yerine getirmiş olsa dahi 3600 prim gününden emekli olamıyor. Ancak 1999 ve öncesi SGK girişli olanların 15 yıl hizmet akdini ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları emeklilik hakkı kazanmaları için yeterli oluyor. Diğer yandan 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar sonraki yıl ile karşılaştırıldığında yaklaşık 200 TL daha fazla emekli maaşı alıyor.

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