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'En az 40 bin lira' Tarım işçisinden garsona... '2 milyon emekli ek iş yapıyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 09:20
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Emekliler emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merakla beklerken çok sayıda emekli geçinememekten dert yanıyor. Bu yüzden ek iş yapan emeklilerin sayısında artış yaşanıyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2020 yılında 747 bin emeklinin çalıştığını, bu sayının bugün 2 milyona ulaştığını söyledi. Emekliler ise emekli maaşları için en az 25 bin TL, 30 bin TL, 35 bin TL ve 40 bin TL gibi rakamlar telaffuz etti.

'En az 40 bin lira' Tarım işçisinden garsona... '2 milyon emekli ek iş yapıyor'

Emeklilerin emekli maaş zamlarının belli olmasına artık az bir süre kaldı. Ancak pek çok emekli aldıkları maaşla geçinememekten yakınıyor. Bu nedenle yine çok sayıda emeklinin ek iş yapmak durumunda kaldığı belirtildi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin durumuyla alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"BUGÜN SAYI 2 MİLYONA ULAŞTI"

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre; TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre emekli maaşı belirlenen emeklilerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "2020 yılında 747 bin emekli çalışıyordu. Bugün bu sayı 2 milyona ulaştı. Çünkü emekli olduktan sonra çalışmadan yaşamak çok güç hale geldi" ifadelerini kullandı.

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Gürer, Türkiye'de emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini, artan hayat pahalılığı ve yetersiz maaşların, emeklilerin refah düzeyini düşürürken, birçok emekliyi yeniden iş hayatına dönmeye zorladığını belirtti. Gürer "Emekli yılında emekli emekletildi" dedi.

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"İLAÇ PARASI, KİRA PARASI DERKEN ÇOCUKLARIMIZDAN DESTEK ALMAK DURUMUNDAYIZ"

Gürer'in görüştüğü bir emekli vatandaş, "Emekli aç yaşıyor. İlaç parası, kira parası derken çocuklarımızdan destek almak durumundayız. Eczaneden tansiyon ve kan sulandırıcı ilaç aldım. Raporlu olmasına rağmen 500 TL ödedim. Eskiden daha iyiydi" dedi. Bu ifadelerin Türkiye genelindeki milyonlarca emeklinin yaşadığı sıkıntıları özetlediğini belirten Gürer, "Yüksek enflasyon nedeniyle temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan emekliler, ilaç gibi hayati ürünlere ulaşmakta bile güçlük çekiyor" diye konuştu.

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"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE ÇIKARILMALIDIR"

Emekliliğin, hayatın dinlenme dönemi olarak kabul edildiğini ancak Türkiye'de bu kavramın anlamını yitirdiğini belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çoğu emekli, aldığı maaşla geçinemediği için ek işlerde çalışmaya devam ediyor. Emekliler, insanca yaşayabilecekleri bir maaş talep ediyor. En düşük emekli maaşı asgari ücrete çıkarılmalıdır. Aylık bağlama oranı 2008 yılı öncesine taşınıp intibak düzenlemesi sağlanmalıdır. Halen emekli açlıkla sınanmaktadır. Mevcut durumda emekliler hayatta kalabilmek için çalışmaya mecbur bırakılmaktadır" dedi.

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"YAN İŞLER YAPIYORUM; TEMİZLİK, KAHVECİLİK, GARSONLUK..."

Soma'daki bir emekli, "Tarım işçiliği yapıyorum. Kasaba gitmek mümkün değil. Kurbandan kurbana et alıyoruz. Emekli maaşı en az 30 bin lira olmalı" dedi. Başka bir emekli de "Yıllardır kasap yüzü görmedim. Yan işler yapıyorum: temizlik, kahvecilik, garsonluk... Emekli maaşı en az 35-40 bin lira olmalı. Bugünkü maaş sefalet ücreti" ifadelerini kullandı.

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Bir başka emekli, "Geçinemiyoruz. Emekliyim ama hastanelere düştüm. İşimiz kötü, ben hastayım. Kütahyalıyım, kızımın yanına Soma'ya geldim. Emekli maaşımız en az 25 bin lira olmalı. Pazara ya da manava gitmekten kaçınıyoruz. Oralara girersek artanlarla idare ediyoruz. Eti alabiliyor muyuz diye sorarsanız, bayramda kurban kesebilirsek" şeklinde konuştu.

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"TARIM İŞÇİLİĞİ YAPIYORUM"

Başka bir emekli ise "Zeytin toplamaya, tarlaya gidiyorum. Tarım işçiliği yapıyorum. Kasaba gitmek mümkün değil. Kurbandan kurbana et alıyoruz. Tavuk ve balık alıyoruz ama ne kadar alabiliyoruz ki? Emekli maaşı en az 30 bin lira olmalı" dedi.

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