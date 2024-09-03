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En büyük düşüş yaşandı... Düğün sektörü durma noktasına geldi!

03.09.2024 10:36
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Türkiye ekonomisi zor zamanlardan geçerken birçok sektörde durma eşiğine geldi. Düğün sektöründe yaşanan hareketsizlik bir önceki yıla kıyasla işlerin yüzde 50 seviyelerinde gerilediği belirtildi. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun kendileri için çok verimsiz olduğunu kaydetti.

Evlilik hazırlığında olan gençlerin en büyük hareketliliği alışverişte geçerken artık o harcamalar yapılamıyor. Altının sürekli olarak yükselmesinden dolayı evlenen gençlerin altın alışverişi yapamadığını aktaran Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, bu yıl yaz düğün sezonunun çok verimsiz geçtiğini aktardı.

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İKİ YÜZÜKLE DÜĞÜNÜ TAMAMLIYORLAR

İki yüzükle evlilik merasiminin tamamlandığını aktaran Yazıcı, “Bu sezon hayal kırıklığı yaşadık. Geçen yılı bu yılda kıyasladığımızda yüzde 50 oranında bir düşüş var. Bunun yegâne sebebi alım gücünün az olması, piyasaların anormal derecede enflasyona yenik düşmesi, vatandaşın almış olduğu maaşın birikimi sonunda altın alamaması düğünlerde artık eskisi gibi 3-5 bilezik, gerdanlık set takımı bu tarz bir şeyler daha alınamamakta. Hatta iki yüzükle bile evliliğini yapanlar var. Geldiğimiz nokta bu bundan sonraki süreç ne olur bilemiyorum ama tüm kuyumcular bu yıl hayal kırıklığı yaşadık diyebilirim” dedi.

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Yüksek altın fiyatlarından dolayı iş kayıplarının neredeyse yüzde 90'a vardığını aktaran Yazıcı, yurt dışından gelen gurbetçilerin de alım gücünün düştüğünü ifade ederek, "Avrupalı gurbetçi geliyor yurt dışında almış olduğu maaşın oranda, beki onlarda enflasyona yenik düşüyor ama geldiklerinde bin Euro'nun karşılığında alabilecek olduğu 10-12 gram bir ürün alabilmekteler. Geçmişte 20-25 gram altın alabiliyorlardı bunu da hesaba koyduğumuzda zaten yüzde 50 buradan bir kayıp var" şeklinde konuştu.

Türkiye'de emeklinin ve asgari ücretlinin birikim yapamadığını ifade ederek, "Düğün yapacak olan bir vatandaş bugün bir milyon TL ile düğün yapıyor. Bir set takımı, hasır bilezik 350 bin ila 650 bin TL arasında. Hasır bileziğin merkezi olan Trabzon'da bu sezon hasır bilezik satışlarında da çok büyük hayal kırıklığı yaşadık. Umarım önümüzdeki yıllarda bu işler düzelir. Enflasyon aşağıya gelir, alım gücü artar” cümlelerini kurdu.

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Arap turistlerin de eskisi gibi alışveriş yapmadığını aktaran Yazıcı, Arap müşterilerin de çok fazla indirim istediklerini belirterek, "10 liralık ürünü 5 TL'ye almaya kalkıyorlar. Dolayısıyla her yerde bir kaybımız var. Dün 5 liralık bir ürünü 15 TL'ye satan turizmci bugün avcunu açmış bekliyor. Haliyle bunların bizlere olumsuz yansımaları var. Restorana gidiyor 300 TL'ye yemiş olduğu bir tabak yemeği 700-800 TL'ye yiyor. Onun denetimi yapılmıyor haliyle bunlara bakılınca turistte kaçıyor kaliteli turist kalmıyor” sözlerini kullandı.

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"İSTENEN SATIŞIN YÜZDE 10'U BİLE OLMADI"

Bu sezon en az satış dönemini yaşadıklarını kaydeden kuyumculardan Zekeriya Tonyalı ise “Bu yaz sezonu beklediğimiz satışların yüzde 10'unu bile yapamadık. Gurbetçilerin para olayına çok sıkışık olduklarını gördük. Dolayısıyla alışveriş beklentimizin çok çok altında oldu. Yaklaşık 45 yıldır bu sektördeyim bu seneki kadar az satış olduğunu hiç görmedim. Takı olarak bu sezon düğün ağırlığı yani satışı pek yapamadık” ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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