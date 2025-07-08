En çok aranan meslek dikkat çekti! İlk sırada ne mühendis ne garson...

İŞKUR Haziran ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 145.900 işe yerleşme gerçekleşti. Haziran ayında İŞKUR aracılığıyla 88.520’si (yüzde 60,7) erkek, 57.380’i (yüzde 39,3) kadın olmak üzere 145.900 işe yerleşme gerçekleşmişti. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 759.945 işe yerleştirmeye aracılık edildi. En çok iş açığı olan sektör ve meslekler ise dikkat çekti.

EN ÇOK İŞE YERLEŞTİRME ORADA

Ocak-Haziran 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat”

alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel

Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.

EN ÇOK AÇIK İŞ; TURİZM VE OTELCİLİK ELEMANI, ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE SERVİS ELEMANI MESLEKLERİNDE

Haziran ayında 208.139 açık iş alındı. Haziran ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 208.139 oldu. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1.195.954 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,4’ü özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (419.816 açık iş) imalat sanayi sektöründe olurken en çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Servis Elemanı”

mesleklerinde kaydedildi.