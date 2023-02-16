En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı! Konteyner fiyatlarında büyük artış, depremi fırsatsa çevirdiler

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bazı firmalar fırsat bilip ham madde fiyatını artırdı, konteynerlere en çok ihtiyaç duyulan günlerde zam geldi.
Devlet hem fırsatçılara engel olmak hem de deprem bölgesindeki acil ihtiyacını karşılayabilmek için konteyner ihracatını 3 ay boyunca yasaklarken; konteynerlerde KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.
Show Haber'de yer alan habere göre; 50 bin TL'den başlayan konteynerler için firmalar vatandaşları uyardı. Fiyatların yüzde 20 civarında arttığını belirten yetkiler ancak 2-3 katı fiyat isteyenler olursa bu durumun sorgulanması hatta gerekirse şikayette bulunulması gerektiğini söylüyor.