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En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı! Konteyner fiyatlarında büyük artış, depremi fırsatsa çevirdiler

16.02.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tek yürek olup depremin yaralarını sararken, bazıları asrın felaketini fırsata çevirmeye çalıştı. hammadde fiyatlarına zam gelince en büyük ihtiyaçlardan biri olan konteynerler da zamlandı.

En çok ihtiyaç duyulan günlerde zamlandı! Konteyner fiyatlarında büyük artış, depremi fırsatsa çevirdiler

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası bazı firmalar fırsat bilip ham madde fiyatını artırdı, konteynerlere en çok ihtiyaç duyulan günlerde zam geldi.

3 AY YASAKLANDI, KDV YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Devlet hem fırsatçılara engel olmak hem de deprem bölgesindeki acil ihtiyacını karşılayabilmek için konteyner ihracatını 3 ay boyunca yasaklarken; konteynerlerde KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü.

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KONTEYNER FİYATLARI 50 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Show Haber'de yer alan habere göre; 50 bin TL'den başlayan konteynerler için firmalar vatandaşları uyardı. Fiyatların yüzde 20 civarında arttığını belirten yetkiler ancak 2-3 katı fiyat isteyenler olursa bu durumun sorgulanması hatta gerekirse şikayette bulunulması gerektiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
deprem konteyner

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