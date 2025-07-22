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En değerli bankota 1 top dondurma…

Yaz aylarının, tatillerin, sahil yürüyüşlerinin vazgeçilmezi olan dondurma da artık çok pahalı! Hem yetişkinlerin hem de çocukların çok sevdiği dondurmanın bir topu 200 TL’den satılıyor. İstanbul'da Bebek ve Ortaköy semtlerindeki dondurmacılar sinek avlıyor.

En değerli bankota 1 top dondurma…

İstanbul’un birçok noktasında bir top dondurma 200 TL’ye satılıyor. Dondurma deyince İstanbul’da akla Bebek gelir. Bebek’te dondurma fiyatları ise ateş pahası! Halk Tv muhabiri Dilan Alp’in haberine göre Bebek’te bir top dondurmanın fiyatı 100 TL…

İstanbul’un daha iyi semtlerine gittikçe dondurmanın fiyatı daha da artıyor. Sıcaklığın giderek arttığı İstanbul’da hem çocuklar hem de yetişkinler dondurma alıp serinlemek istiyor fakat dondurma tezgahlarının önü de sakin…

En değerli bankota 1 top dondurma… 1

BİR TOP DONDURMA 200 TL

Ortaköy’e Ulus’a Nişantaşı’na Göktürk’e doğru ilerledikçe dondurmanın bir topunun fiyatı 200 TL’ye kadar çıkıyor. Şu anda en büyük banknotumuz olan 200 liraya bir top dondurma anca alınabiliyor.

YAZ MEVSİMİNİN BİR NUMARASI DONDURMA

Tasting Table tarafından yapılan bir anket, katılımcılara yaz mevsiminin en sevilen tatlısı sorulduğunda tam %59,5’i "dondurma" dedi. Yani yazın açık ara en çok tercih edilen tatlı olarak öne çıktı.

En değerli bankota 1 top dondurma… 2

Ayrıca Frozen Food Europe tarafından yapılan diğer bir çalışmada da dondurma, %90 tüketici beğeni oranıyla yazlık tatlılar arasında en üst sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
dondurma
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