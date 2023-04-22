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En düşüğü 4.003 en yükseği 8.006 TL! AK Parti’den hazırlık: İşsizlik maaşı şartları esnetiliyor…

22.04.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılı için en düşüğü 4003 TL, en yükseği ise 8006 TL olan işsizlik maaşını alma şartlarında değişikliğe gidilecek. AK Parti’nin konuya ilişkin çalışma yaptığı seçim beyannamesinde yer alırken şartların esnetilerek daha kolay erişim sağlanacağı öğrenildi. İşte haberin detayları…

En düşüğü 4.003 en yükseği 8.006 TL! AK Parti’den hazırlık: İşsizlik maaşı şartları esnetiliyor…

AK Parti seçim beyannamesinde çalışma hayatından dezavantajlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya uzanan çok sayıda tedbir ve politika yer aldı. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artış ve refah payı almaları sağlanacağı vurgulanırken, tüm çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sözü verildi. Part-time işlerin önü açılacak, işsizlik maaşına erişim kolaylaşacak, yeni aktif işgücü programları devreye girecek, bakım ekonomisi güçlenecek.

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EN YÜKSEĞİ 8.006 LİRA

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4.003 lira, en yükseği ise 8.006 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

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İŞSİZLİK MAAŞINA KOLAY ERİŞİM

Sabah’ın aktardığı bilgiye göre, pasif işgücü programlarının erişilebilirliği güçlendirilecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartları kolaylaştırılacak. İş sağlığı ve güvenliği reformu kararlılıkla uygulanmaya devam edilecek. İş gücü piyasasında kayıt dışılığa izin verilmeyecek. Rehberlik ve gönüllü uyum ön planda tutulacak, risk odaklı denetim kapasitesi etkinleştirilecek. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Gençlere esnek çalışma koşulları sunulacak.

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2023 İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.


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İşsizlik Maaşı

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