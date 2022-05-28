En düşüğü 9.629 TL olabilir! Memur enflasyon maaş zammı ne kadar olacak? İşte ilk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!

Emekli ve memur için kritik günler yaklaşıyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak araştırılır oldu. Milyonlarca kişi Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Peki 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne yönde değişecek.
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 700,95 liraya çıkacak. Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden de etkilenecek.
Genel Müdür: (1/4)
Mevcut: 21.330
Yüzde 31.21 zamlı: 27.987
Yüzde 40.5 zamlı: 29.968
Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4)
Mevcut: 11.188
Yüzde 31.21 zamlı: 14.679
Yüzde 40.5 zamlı: 15.719
Memur (Üniversite mezunu, 9/1)
Mevcut: 6.854
Yüzde 31.21 zamlı: 8.993
Yüzde 40.5 zamlı: 9.629
Başkomiser (3/1)
Mevcut: 11.162
Yüzde 31.21 zamlı: 14.645
Yüzde 40.5 zamlı: 15.682
Polis memuru (8/1)
Mevcut: 9.706
Yüzde 31.21 zamlı: 12.735
Yüzde 40.5 zamlı: 13.636
Uzman doktor (1/4)
Mevcut: 13.312
Yüzde 31.21 zamlı: 17.466
Yüzde 40.5 zamlı: 18.703
Hemşire- (Üniversite mezunu, 5/1)
Mevcut: 8.351
Yüzde 31.21 zamlı: 10.957
Yüzde 40.5 zamlı: 11.733
Mühendis (1/4)
Mevcut: 11.440
Yüzde 31.21 zamlı: 15.010
Yüzde 40.5 zamlı: 16.073
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