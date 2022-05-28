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En düşüğü 9.629 TL olabilir! Memur enflasyon maaş zammı ne kadar olacak? İşte ilk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!

28.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte enflasyon oranına göre maaş hesabı...

En düşüğü 9.629 TL olabilir! Memur enflasyon maaş zammı ne kadar olacak? İşte ilk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!

Emekli ve memur için kritik günler yaklaşıyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak araştırılır oldu. Milyonlarca kişi Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Peki 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne yönde değişecek.

MEMUR ENFLASYON MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı. Yüzde 31.21 artış ile aile yardımı dahil en düşük maaş 6 bin 429 liradan 8 bin 435 liraya yükselecek.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 11 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi 498,90 liradan 654,60 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 82 liraya ulaşırken, sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 700,95 liraya çıkacak. Kesin tutarlar için 2 aylık enflasyon beklenirken; bu ödemeler yapılması beklenen ek iyileştirmeden de etkilenecek.

MESLEKLERE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Genel Müdür: (1/4)

Mevcut: 21.330

Yüzde 31.21 zamlı: 27.987

Yüzde 40.5 zamlı: 29.968

Şube müdürü (Üniversite mezunu, 1/4)

Mevcut: 11.188

Yüzde 31.21 zamlı: 14.679

Yüzde 40.5 zamlı: 15.719

Memur (Üniversite mezunu, 9/1)

Mevcut: 6.854

Yüzde 31.21 zamlı: 8.993

Yüzde 40.5 zamlı: 9.629

Başkomiser (3/1)

Mevcut: 11.162

Yüzde 31.21 zamlı: 14.645

Yüzde 40.5 zamlı: 15.682

Polis memuru (8/1)

Mevcut: 9.706

Yüzde 31.21 zamlı: 12.735

Yüzde 40.5 zamlı: 13.636

Uzman doktor (1/4)

Mevcut: 13.312

Yüzde 31.21 zamlı: 17.466

Yüzde 40.5 zamlı: 18.703

Hemşire- (Üniversite mezunu, 5/1)

Mevcut: 8.351

Yüzde 31.21 zamlı: 10.957

Yüzde 40.5 zamlı: 11.733

Mühendis (1/4)

Mevcut: 11.440

Yüzde 31.21 zamlı: 15.010

Yüzde 40.5 zamlı: 16.073

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