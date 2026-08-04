60 dönümle başladı, 500 dönüme ulaştı! Kilosu 12 TL'den satılıyor

Bilecik'te buğday hasadı sürerken üreticiler yüksek verime rağmen fiyatlardan memnun değil. İl genelinde bu yıl 335 bin dekar alanda yaklaşık 167 bin 500 ton buğday hasadı beklenirken, üreticiler geçen yılla aynı seviyede kalan fiyatların maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

Bilecik ve ilçelerinde 335 bin dekar alanda devam eden hasatta, ilk olarak merkez ilçeye bağlı Necmiye Köyü'nde gerçekleştirilen hasatta da çiftçiler bekledikleri fiyat seviyesine ulaşamadıklarını dile getirdi.

ÜRETİM ALANINI 500 DÖNÜME ÇIKARDI

Osmaneli ilçesine bağlı Medetli Köyü'nde buğday üretimi yapan Zekayi Karaca, yıllar içinde üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtti. İlk yıllarda 60-70 dönüm arazide üretim yaptığını söyleyen Karaca, bugün ise 400-500 dönüm arazide buğday ektiğini ifade etti.

Karaca, bu yıl buğday tarlalarında verimin oldukça yüksek olduğunu ancak ürün fiyatlarının beklentileri karşılamadığını söyledi.

"VERİM GÜZEL AMA FİYATLAR YETERSİZ"

Buğday fiyatlarının geçen yılla aynı seviyede kaldığını belirten Karaca, "Geçen yılki fiyatlarla bu seneki fiyatlar aynı. Hiç değişen bir şey olmadı. Buğdayın kilosu şu an 11-12 TL. Buğday verimliliği bu sene çok iyi. En düşük 400 kilogramdan 600 kilograma kadar verim var. Verimlilik çok güzel ama fiyatlar iyi değil." ifadelerini kullandı.

Üreticilerin beklentisinin daha yüksek bir taban fiyat olduğunu dile getiren Karaca, bu yıl buğday için 14-15 TL seviyesinde bir fiyat beklediklerini belirterek, en azından üreticiyi rahatlatacak taban fiyatın bu seviyelerde olmasını istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır