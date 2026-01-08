En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar maaş alacağını 5 Ocak'ta öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise 1000 TL taban aylık artışı ile yüzde 18,60 oranında zam alacak. Asgari ücret ise 28 bin 75 TL oldu. Milyonlarca çalışan ve emekli 2026 zam oranlarını öğrenmiş olsa da en düşük emekli aylığı alanlar hala maaşlarını bilmiyor.

4 MİLYON ZAM BEKLİYOR

Şu anda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL. Kök aylığı 15 bin TL'nin altında olanların zam alabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı yapıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıda yer aldı. Toplantı sonrası ise herhangi bir açıklama yapıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Meclis’te en düşük emekli aylığı için yüzde 12,19'luk bir düzenleme yapılırsa maaşları 18 bin 938 TL’ye yükselecek. Dünya Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamada bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.

"KATKI GİDEREK AZALDI"

Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 yılında ve 2008 yılında değiştiğini hatırlatan Erdursun, 2008 sonrası sistemi şu sözlerle anlattı, "Çalıştıkça, daha fazla prim ödendikçe, uzun süre sigortalı olundukça emekli aylığına yapılan katkı giderek azaldı. Bu nedenle emekli aylıkları zaten yıllar içinde düşüyordu. Hissedilen enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark da eklenince emekli aylıkları açlık sınırının altında kaldı" sözlerini sarf etti.

"ARADAKİ UÇURUM GİDERİLMELİ"

Emekli aylığı hesaplamada yeni bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Çalışma süresi ve prim gün sayısı, emekli aylığına gerçek anlamda yansıtılmalı. Bir intibak düzenlemesi yapılmalı, aynı sü­re çalışmış, benzer prim ödemiş emekliler arasındaki uçurum giderilmeli. Enflasyon farkı, hissedilen enflasyona da­ha yakın hesaplanmalı, aksi halde emekli aylıkları her yıl biraz daha değer kaybetmeye devam eder"