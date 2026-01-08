FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak. En düşük emekli aylığı alanlar ise aylıkları için yapılacak olan yasal düzenlemeyi bekliyor. Bu hafta ise hükümet yetkililerinden en düşük emekli aylığı için açıklama yapılması öngörülüyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye tamamlanma ihtimalinin olup olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor
Ezgi Sivritepe

Memur ve emekliler yeni yılda ne kadar maaş alacağını 5 Ocak'ta öğrendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise 1000 TL taban aylık artışı ile yüzde 18,60 oranında zam alacak. Asgari ücret ise 28 bin 75 TL oldu. Milyonlarca çalışan ve emekli 2026 zam oranlarını öğrenmiş olsa da en düşük emekli aylığı alanlar hala maaşlarını bilmiyor.

En düşük emekli aylığı için Masadaki seçenek deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor 1

4 MİLYON ZAM BEKLİYOR

Şu anda en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL. Kök aylığı 15 bin TL'nin altında olanların zam alabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı yapıldı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de toplantıda yer aldı. Toplantı sonrası ise herhangi bir açıklama yapıldı.

En düşük emekli aylığı için Masadaki seçenek deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Meclis’te en düşük emekli aylığı için yüzde 12,19'luk bir düzenleme yapılırsa maaşları 18 bin 938 TL’ye yükselecek. Dünya Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamada bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Masadaki bir diğer seçenek de, en düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesine çıkarılması. Nihai karar, hükümet yetkililerinin yapacağı değerlendirme ve toplantıların ardından netleşecek" dedi.

Mynet Anket En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye tamamlanır mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
En düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye tamamlanır mı?
20 bin TL'ye tamamlanır.
18 bin 938 TL olarak düzenlenir.
Kararsızım.
Bu anket 1 gün 5 saat 59 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

En düşük emekli aylığı için Masadaki seçenek deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor 3

"KATKI GİDEREK AZALDI"

Emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 yılında ve 2008 yılında değiştiğini hatırlatan Erdursun, 2008 sonrası sistemi şu sözlerle anlattı, "Çalıştıkça, daha fazla prim ödendikçe, uzun süre sigortalı olundukça emekli aylığına yapılan katkı giderek azaldı. Bu nedenle emekli aylıkları zaten yıllar içinde düşüyordu. Hissedilen enflasyon ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark da eklenince emekli aylıkları açlık sınırının altında kaldı" sözlerini sarf etti.

En düşük emekli aylığı için Masadaki seçenek deyip açıkladı! 4 milyon bekliyor 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halil Ergün emekli maaşına isyan etti: "Utanç verici!" deyip... Halil Ergün emekli maaşına isyan etti: "Utanç verici!" deyip...
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama! Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!

"ARADAKİ UÇURUM GİDERİLMELİ"

Emekli aylığı hesaplamada yeni bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Çalışma süresi ve prim gün sayısı, emekli aylığına gerçek anlamda yansıtılmalı. Bir intibak düzenlemesi yapılmalı, aynı sü­re çalışmış, benzer prim ödemiş emekliler arasındaki uçurum giderilmeli. Enflasyon farkı, hissedilen enflasyona da­ha yakın hesaplanmalı, aksi halde emekli aylıkları her yıl biraz daha değer kaybetmeye devam eder"

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen ikramiye ödemesi tarihleri belli olduBeklenen ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu
Karar Resmi Gazete'de: Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacakKarar Resmi Gazete'de: Çeşitli illerdeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zam maaş en düşük emekli maaşı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak En düşük emekli maaşına ne zaman zam gelecek Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.