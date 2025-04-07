En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Temmuz ayı zammı için yolun yarısına gelindi! Özgür Erdursun'dan yeni tahmin...

Milyonlarca emekli Ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam alırken en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olmuştu. Yılda iki kere zam alan emekliler Temmuz ayında yüzde kaç zam alacağını merak ediyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarının enflasyon oranları belli oldu.
Ocak ayında yüzde 5,03; Şubat ayında yüzde 2,27; Mart ayında ise yüzde 2,46 oranında enflasyon gerçekleşirken üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,06 oranında oldu. Böylece, Ocak ayındaki zammın yüzde 10,06'sı eridi.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarının belli olması ile memur ve emekliler 2025'in ikinci yarısında yüzde kaç zam alacağını öğrenecek. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki köşesinde, "İlk üç ayda memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacakları zam artı enflasyon farkı %9.03 oldu" sözlerini kullandı.
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