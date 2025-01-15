En düşük emekli aylığı teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini ve işverene asgari ücret desteklerinin verilmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

Komisyonda CHP'li milletvekilleri, 'Kırmızı kart' göstererek tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığına verilen desteklerin düzenlenmesine ilişkin, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, içerisinde 2 litre ayçiçek yağı, 1 kilo et, 2 kilo pirinç, 1 kalıp peynir, 350 gram zeytinin yer aldığı alışveriş sepetini toplantıya getirerek, tepkisini şöyle ifade etti:

AĞBABA: EMEKLİYE 14 BİN 496 LİRA VERENLERİN ALAYINA KIRMIZI KART'

"Tüm bu sepetin toplamı 1998 lira. Fişi de burada, bakın burada 1 kilo zeytin dahi alamıyoruz. Bu halka bunu reva görenlere yazıklar olsun, bu halka reva görenlerin alayına kırmızı kart. Bakın fiş bu, işte yapılan emekli zammı ile alınabilen ürünler sadece bunlar. Bunların sokaktan haberi yok, keşke sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar görmemiş olsaydı, AK Parti'li milletvekilleri de pazardan bihaber, yoksa bu teklif verilmezdi. Bakın arkadaşlar, asgari ücrete 22 bin lira, emekliye 14 bin 499 lira verenlerin alayına kırmızı kart gösteriyoruz."

CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ KIRMIZI KART GÖSTERDİ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yanı sıra CHP'li milletvekillerinin yer aldığı grup, ellerindeki kırmızı kartları gösterdi. Vekillerin elinde bulunan dövizlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görsellerine yer verildi. Bakan Işıkhan'ın yer aldığı kartvizitte, 'Bu yıl en çok dinlediğin yalanlar', 'Vatandaşlarımızı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz' sözleri', Bakan Şimşek'in yer aldığı kartvizitte ise '22 yıldır en çok dinlediğimiz yalanlar', 'enflasyon önümüzdeki aylarda tekrar hızlı bir düşüş trendine girecek' sözlerine yer verildi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, açılış konuşmasını gerçekleştirmek için hazırlanırken CHP Malatya Milletvekili Veli Ağaba ve vekiller, kırmızı kartları gösterdi. Bunun üzerine Başkan Muş, "Bana kırmızı kart gösterirseniz toplantıyı nasıl yapacağız? Maksat hasıl oldu. Ben gideyim o zaman? Gidersem toplantı olmayacak" dedi.

TÜRELİ: ENFLASYON İNSİN, ASGARİ ÜCRETLİ VE İŞÇİNİN DURUMU İYİLEŞİR DEMEK YANLIŞ

Komisyon toplantısına verilen aranın ardından yeniden toplandı. Kanun teklifi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "En düşük emekli maaşının arttırılmasına ilişkin bir madde var. Her zaman şunu söylüyoruz; sonuçta bütçe kaynakların yeniden dağıtım mekanizmasıdır. Bütçe aynı zamanda politik bir metindir. Bütçeyle vergileme yoluyla bir kısmına el koyarsınız sonra onları belli harcama türlerine dağıtırsınız. Buradaki soru şudur; vergiyi kimden alıyorsun, harcamaları hangi alanlara yapıyorsun ve bundan kimler faydalanıyor. Böyle baktığınız zaman ekonomi politik bir metindir. Burada açık ve net olarak bir tercih yapılmıştır. Ülkenin pandemiden bu yana yaşadığı kriz, yanlış bir politikayla faizin düşürülmesi tezi bugün Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılı enflasyonist ortama getirdi. Sonrasında sanki enflasyonu bu hükümet yaratmamış gibi bir Hazine ve Maliye Bakanı gelip, 'Bundan sonra rasyonel politikalara dönmekten başka yapacağımız bir şey yok' diyor ve ters politikalar uygulamaya başlıyor. Zaten uygulanan bu yanlış politikalar, Türkiye'de gelir dağılımını bozmuş aynı zamanda servetteki adaletsizliği arttırmıştır. Bu varken burada oturup enflasyonu indireyim; işçinin, memurun, asgari ücretlinin durumu iyileşir demek son derece yanlıştır. En düşük emekli maaşının arttırılmasının bütçeye etkisi 47,7 milyar lira. Bütçe büyüklüğü 14 trilyon 731 milyar. Bütçeye getirdiği yük binde 3,2. 'Bütçede yerimiz yok, olsa daha fazla verirdik' bunların hepsi hikaye" diye konuştu.

USTA: DDK İLE İLGİLİ ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİALARI VAR

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise en düşük emekli aylığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmasının doğru olmadığını ve bu konuda kararın TBMM'ye ait olduğunu söyledi. Usta, TBMM'nin kanun yapma şeklinin yanlış olduğunu ve muhalefet partilerinin itirazları nedeniyle pek çoğunun çıkarıldığını ifade ederek, "Devlet Denetleme Kurumu (DDK) ile ilgili maddelerde anayasaya aykırılık iddiaları da var. Kanun yapılması gereken birtakım işler burada bir usul haline geldi. Apaçık bir şekilde iptal edileceği belli olan maddeler Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yapılıyor. İptal edilinceye kadar işe devam etmek olabilir nedeni. O arada işlerimizi yaparız anlayışı var. Tüm bunların devamının yanı sıra iptal edilen hükümler kanun teklifi haline geliyor fakat kanun teklifinin de gerekçesi haline getiriliyor. Böyle bir uyanıklık yapılıyor. DDK özelinde kooperatifler ilk kez denetim kapsamına alınıyor. İtiraz ettiğimiz hususlardan biri görevden uzaklaştırma maddesi. Biz bununla ilgili kaygılarımızı söylediğimizde, 'Zaten uygulanıyor' deniliyor ama zaten Cumhurbaşkanı kararnamesi ile uygulanıyordu" dedi.

SAYYİĞİT: BU TASARIDA, ENFLASYON, HAYAT PAHALILIĞI, ZAMLAR YOK

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ise "Emeğiyle geçinen milyonlarca yurttaş, işçi, memur, genç, çiftçi, esnaf bunlarla mücadele etmek zorunda kalmış durumda. Halkın sorunları her geçen gün büyürken resmi enflasyon yüzde 85'lere dayanmışken bu torba yasa teklifinde bunlar hiç yokmuş gibi bir manzara ile karşı karşıyayız. Bu torba yasa hiçbir derde deva olmayacak. Bu tasarıda enflasyon sorunu yok, hayat pahalılığı yok, zamlar yok, açlık, geçim sorunu yok, fahiş kira artışları yok. İktidarın önceliği emeği ile geçinen milyonlarca yurttaş değil yine patronların ve sermayenin çıkarı oldu. Bu yasa teklifi de AKP'nin önceki yasaları gibi patrona destek paketi olarak karşımıza çıkmakta. Bir de işçiden alıp patrona verme fonuna bakalım. 1999 yılında işsizlik ödeneği ödemek amacıyla kurulan bu fon patronlara sağlanan çeşitli teşviklerle giderek patronları destekleme fonuna dönüşmüş durumda. 2017'den sonra İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlerin aldıkları teşviklerin toplamı işsizlik ödeneğinden fazla olmaya başlamış. İşsizlerin yüzde 87'si de bu fondan yararlanamıyor. Sizin kime hizmet ettiğinizi ortaya çıkartan veriler. 'Sermaye desteklenirse ekonomi düzelir hepimiz faydalanırız' teziniz de çöktü" değerlendirmesinde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu, milletvekillerinin kanun teklifi üzerindeki görüş ve değerlendirmeleri ile devam ediyor. (DHA)