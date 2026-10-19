En düşük emekli aylığında yeni hesap gündemde! Teklif Meclis’e taşındı

En düşük emekli aylığının belirlenmesine ilişkin yeni bir düzenleme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Emekli maaşlarının net asgari ücrete bağlanmasını hedefleyen kanun teklifi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Emeklilerin yükselen yaşam maliyetleri karşısında gelirlerini koruyabilmesi amacıyla hazırlanan teklif, en düşük aylığın belirlenme yönteminde değişiklik yapılmasını öngörüyor. Düzenlemenin yasama süreci komisyon aşamasıyla devam ediyor.

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan tarafından hazırlanan teklif, 16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunuldu ve 19 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN ASGARİ ÜCRET FORMÜLÜ

Teklifte, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19’uncu maddesinin değiştirilmesi talep ediliyor. Mevcut uygulamada ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı için belirlenen 23 bin 552 TL’lik alt sınırın kaldırılması ve aylık tutarının yürürlükteki net asgari ücrete endekslenmesi isteniyor.

Önerinin kabul edilmesi durumunda emekli aylıklarındaki değişiklik yalnızca bir defalık artışla sınırlı kalmayacak. En düşük emekli maaşının, takip eden yıllarda net asgari ücrette meydana gelecek değişikliklere bağlı olarak yeniden belirlenmesi hedefleniyor.

TEKLİFİN GEREKÇESİNDE GEÇİM KOŞULLARI ÖNE ÇIKTI

Kanun teklifinin gerekçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen yaşlılık aylıklarının, çalışma gücündeki azalma nedeniyle gelir kaybı yaşayan sigortalıların geçimlerini sağlamasına yardımcı olmayı amaçladığı hatırlatılıyor.

Ancak gerekçede, mevcut emekli aylıklarının artan yaşam maliyetleri karşısında bu amacı karşılamakta yetersiz kaldığı savunuluyor. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir gelir güvencesine sahip olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Teklifte ayrıca Anayasa’nın yaşlıların korunmasına yönelik hükümlerine atıfta bulunuluyor. Emeklilerin yaşamlarını açlık sınırının üzerinde sürdürebilmelerinin önemine vurgu yapılıyor.

GÖZLER KOMİSYON VE GENEL KURUL SÜRECİNDE

16 Ekim’de TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif, 19 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Böylece en düşük emekli aylığının net asgari ücrete endekslenmesine yönelik öneri için Meclis’teki değerlendirme süreci başladı.

Düzenlemenin yürürlüğe girip girmeyeceği ise komisyondaki görüşmelerin ve TBMM Genel Kurulu’ndaki yasama sürecinin ardından netleşecek.