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En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! Bayram ikramiyesi için de 3 formüllü zam… EYT’liler de alabilecek

23.03.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için zam hazırlığı yapıldığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olacaklar dahil milyonların beklediği açıklama dün akşam canlı yayında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 5.500’den 7.500 TL’ye yükseltme kararı alındığını duyurdu. Bayram ikramiyeleri içinse 3 formüllü zam gündemde…

En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor! Bayram ikramiyesi için de 3 formüllü zam… EYT’liler de alabilecek

Ocak ayında 3.500 TL’den 5.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri zammı için flaş bir gelişme yaşandı. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya geldi. Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalar üzerinde durulduğunu belirtti. Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelirken, zam talebi karşılık buldu. Bayram ikramiyeleri içinse 3 formül masada. Peki emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? Bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin kritik sorulara yanıt verirken emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.

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Bunun ardından bir açıklama da sosyal medya hesabından yapan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN İLE EMEKLİ DERNEĞİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise TÜED ile yaptığı görüşmenin ardından, “5 bin 500 liranın bugünkü şartlar için yetersiz kaldığı konusunda ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatifler çalışmalar yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Emeklinin bayram ikramiyelerini yükseltecek çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak düzenlemeyi ayrıntılı olarak çalıştım. Bu hafta içerisinde, en geç önümüzdeki hafta başında Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, daha rahat bir nefes alacağı önerilerimizin de sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirecektir. Bütün emeklilerin hayatında bu çalışma bir rahatlama sağlayacaktır” diye konuştu.

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EYT’LİLER ZAMLARDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Bakan Bilgin ayrıca en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 İÇİN NE OLACAK?

Her bayramda 1.100 TL olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak verilen bayram ikramiyeleri için TÜED’in önerisi Erdoğan’ın açıklması öncesinde en düşük emekli maaşı olan 5.500 TL olmuştu. Bu kapsamda bayram ikramiyeleri için gündeme 3 formül geldi. Bu kapsamda ilk formül ile yıllık ikramiyenin en düşük emekli aylığı tutarıyla eşitlenmesi ihtimali masada. İkincisi yeniden değerleme oranına göre artış yapılması. Üçüncü formülde enflasyon rakamları dikkate alınacak.

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TABAN MAAŞ FORMÜLÜ

İlk formülde taban maaş kadar bayram ikramiyesi ödemesi formülü gündemde. Bu kapsamda emeklilerin her bayram için alacağı ikramiye tutarı 3.750 TL olarak toplamda 7.500 TL’ye yükseltilecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI FORMÜLÜ

Bu formül ile bu yıl yüzde 122.93 olarak hesaplanan yeniden değerleme oranı bayram ikramiyesini 1.100 liradan 2.452 liraya yükseltecek. Emekli bu yıl iki bayramda toplam 2.200 lira yerine 4.904 lira alabilecek.

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ENFLASYON FORMÜLÜ

Bayram ikramiyesine enflasyon oranının yansıtılması da mümkün. Eğer 2022 yılı enflasyonu yansıtılırsa tutarda yüzde 64.27 artış sağlanacak. Bu durumda ikramiye 1.807 liraya yükselecek. 2 bayramda ödenecek tutar 3 bin 614 lirayı bulacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.


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emekli maaşı Bayram ikramiyesi

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