En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu, gözler bayram ikramiyelerine çevrildi! İşte zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra gözler zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağına çevrildi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, zamlı emekli maaşının önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini belirtti. Zamlı maaşların ödeme takvimi de belli olurken, bayram ikramiyeleri için de çalışmaların yapıldığını aktarıldı.

ERDOĞAN DUYURDU! EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 TL OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatif modelleri içeren çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Emekliye zam konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "En düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılması için TBMM'de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA! TARİH VERİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekliye zam düzenlemesinin önümüzdeki hafta için yasalaşarak Resmi Gazete için Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi. Bayram ikramiyeleri için 2000-3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli zammı düzenlemesi sonrası zamlı maaşların Nisan ayında hesaplara yatması bekleniyor. Burada Ramazan Bayramı öncesinde ödemelerin erkene çekilerek yapılması da gündemde yer alıyor. Ödemeler erkene alınmazsa; SSK'lı emekliler 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'lular 25-28 Nisan arasında zamlı maaşlarını alacak.

ZAMLI MAAŞLARIN ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme alacak.



